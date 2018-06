MLB: New York Yankees setzen Masahiro Tanaka auf Disabled List

MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels

Die New York Yankees haben Masahiro Tanaka auf die Disabled List gesetzt. Der Starting Pitcher erlitt Verletzungen in beiden großen hinteren Oberschenkelmuskeln im Spiel seiner New York Yankees bei den New York Mets am Freitag.

Tanaka verletzte sich beim Laufen auf den Bases. Er erzielte einen Run nach einem Sacrifice Fly, zerrte sich dabei aber im Sprint Muskeln in beiden Beinen.

Wann der Japaner zurückkehren wird, steht derweil noch nicht fest. Während General Manager Brian Cashman von einem "Monat" sprach, sagte Manager Aaron Boone: "Es ist sehr gut möglich, dass er vor dem All-Star Break zurück ist." Das All-Star Game findet am 17. Juli statt.

Wer Tanakas Platz in der Zwischenzeit übernehmen wird, ist noch unklar. Cashman gab lediglich an: "Wir haben eine Idee, was wir tun werden", verriet aber nicht, wie diese aussehe.

Tanaka-Ersatz: Interne Lösung am Freitag

Boone merkte derweil an, dass Tanakas Spot frühestens am Freitag ein Thema werde. Mit einem freien Tag am Montag wird die Rotation somit bis dahin normal weiterlaufen, ehe Freitag eine wohl interne Lösung greifen werde.

Möglich ist, dass die Yankees dann Top-Pitching-Prospect Justus Sheffield befördern könnten. Der Linkshänder pitchte ebenfalls zuletzt am Freitag und gab in sechs Innings für Triple-A Scranton/Wilkes-Barre zwei Runs ab. Sheffield, 22, begann die Saison als Nummer-2-Prospect der Yankees hinter Gleyber Torres, der bereits die zweite Base der Bronx Bombers bemannt.

