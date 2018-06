MLB - New York Yankees: Minor-League-Team ändert Namen in Staten Island Pizza Rats

MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox

Das Minor-League-Team der New York Yankees, die Staten Island Yankees, hat angekündigt, seinen Namen in Staten Island Pizza Rats zu ändern. Die Neuerung gilt mindestens für fünf Heimspiele.

Das Single-A-Team erklärt diesen Schritt damit, dass sie so eine Fan-Abstimmung aus dem Jahr 2016 in die Tat umsetzen. Es wird sogar entsprechende Fan-Artikel wie Caps geben.

"Pizza Rats" gewann die Abstimmung damals mit großem Abstand, nachdem eine Ratte in einem Viral Video zu der Zeit ein Stück Pizza durch die Gegend getragen hatte.

Die Staten Island Yankees werden nun in jedem Heimspiel am Samstag in diesem Sommer den neuen Namen verwenden und entsprechend spezielle Uniformen tragen. Zudem sind Werbegeschenke und spezielle Speisen im Ballpark geplant.

Der Präsident des New Yorker Boroughs Staten Island, James Oddo, nannte die Namensänderung in einem Statement "bekloppt".

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.