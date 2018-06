MLB - New York Mets: General Manager Sandy Alderson nach Krebsdiagnose freigestellt

MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians

Sandy Alderson wird von seinem Posten bei den New York Mets freigestellt. Beim General Manager wurde eine erneute Krebserkrankung diagnostiziert, die er nun intensiv behandeln lassen wird.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag gaben dies Alderson und Chief Operating Officer Jeff Wilpon bekannt.

"Im Hinblick auf die Zukunft würde ich zwei Dinge sagen: Zum einen ist meine Gesundheit trotz einer guten Prognose unsicher", sagte Alderson (70), der erst im Dezember eine Vertragsverlängerung unterzeichnet hatte. "Zum zweiten, wenn ich auf den Nutzen schaue, bin ich mir nicht sicher, dass eine Rückkehr garantiert ist."

Auf die Frage, ob er denn seinen GM zurückhaben wolle, sagte Wilpon: "Ich denke, zuallererst kommen seine Gesundheit und seine Familie."

In der Zwischenzeit werden Assistant GM John Ricco sowie die Special Assistants J.P. Ricciardi und Omar Minaya das Tagesgeschäft der Mets führen. Ricciardi war von 2001 bis 2009 GM der Toronto Blue Jays, während Minaya gar Aldersons Vorgänger als GM der Mets war.

New York Mets: Zweite Krebserkrankung bei Sandy Alderson

Alderson war seit Ende 2010 GM der Mets und war bereits Ende 2015 an Krebs erkrankt. Damals hatte er eine Operation mit anschließender Chemotherapie, blieb jedoch im Amt.

"Ein Unterschied zwischen damals und heute ist, dass es damals in der Offseason passierte", sagte Alderson: "Ich hatte die OP in der Offseason und Teile der Chemotherapie auch. In der Offseason ist das viel einfacher zu managen. Ich hatte damals durchweg die Entscheidungsgewalt, das wird jetzt jedoch nicht der Fall sein. Wenn Leute mich anrufen wollen, können sie dies gerne tun. Aber gleichzeitig werde ich nicht ins tägliche Geschäft involviert sein."

