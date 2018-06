MLB - Los Angeles Angels: Mike Trout macht 1000. Spiel mit Verletzung als Designated Hitter

MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds

Superstar Mike Trout hat am Donnerstag sein 1000. Spiel in der MLB absolviert. Zu seinem Leidwesen fungierte der Center Fielder jedoch nur als Designated Hitter, da ihn eine Fingerverletzung plagt.

"Offensichtlich will ich lieber im Center Field spielen", sagte Trout gegenüber Reportern. "Aber es ist wie es ist." Trout laboriert seit ein paar Tagen an einer Stauchung im rechten Zeigefinger, wodurch er nicht vernünftig werfen kann. Eigenen Angaben zufolge wird er "in ein paar Tagen" erneut untersucht.

Einen genauen Zeitpunkt für die Verletzung konnte Trout nicht nennen, er sagte jedoch: "Es passierte wohl einfach im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht, wann es genau passiert ist, aber es ist ziemlich schmerzhaft."

Trotz Schmerzen spielte Trout am Montag im Center Field gegen die Arizona Diamondbacks und da es anschließend auch nicht besser wurde, startete er die folgenden zwei Partien als DH. "Sie haben mir einfach gesagt, dass ich ein paar Tage nicht werfen soll und dann sehen wir weiter. Ich versuche es nun zu kühlen und sicherzustellen, dass es besser wird.

In seinem 1000. Spiel in den Big Leagues blieb der sechsfache All-Star in zwei At-Bats beim 8:5 über die Toronto Blue Jays ohne Hit, erzielte jedoch zwei Runs nach drei Walks. Zu seinem Jubiläum sagte er: "1000 Spiele kamen definitiv schneller als ich gedacht hatte. Ich fühle mich gesegnet, in den Big Leagues zu spielen. Ich komme mit Stolz in den Ballpark und ich nehme nichts als gegeben hin, denn du weißt ja nie, was kommt."

