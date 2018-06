MLB: Feuer! New York Mets mit Schrecksekunde im Citi Field

MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox MLB Astros @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees

Die New York Mets haben am Mittwoch eine Schrecksekunde überstehen müssen. In ihrer Heimstätte, dem Citi Field, ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Rund 60 Arbeiter der Feuerwehr waren im Einsatz, doch die automatischen Löschsysteme im Citi Field brachten den Brand unter Kontrolle, bevor die Einsatzkräfte das Stadion erreichten.

Die Mets waren zum Zeitpunkt des Vorfalls in Atlanta, wo sie das letzte Match einer Vier-Spiele-Serie absolvierten.

Laut einem Augenzeugen gab es einen lauten Knall, ehe kurz darauf eine heftige Rauchschwade aus dem Stadion trat.

Die Mets bekamen die Probleme allerdings in den Griff, bereits am Donnerstagabend waren die Chicago Cubs zu Gast im Citi Field. Das Match ging jedoch mit 1:5 verloren.

