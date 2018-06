MLB: Ex-All-Star Kevin Brown stoppt Postdiebe mit vorgehaltener Waffe

MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox

Der frühere Major-League-Pitcher Kevin Brown verhindert nun Verbrechen. Der 53-Jährige stoppte zwei Postdiebe und hielt sie mit einer Schusswaffe auf, ehe die Polizei sie verhaftete.

Einem Bericht von The (Macon) Telegraph zufolge gab es in seiner Nachbarschaft im Norden von Macon/Georgia seit einiger Zeit vermehrte Postdiebstähle. Brown stoppte nun offenbar die Täter, einen 15-Jährigen Jungen sowie einen Mann, die am Mittwoch verhaftet wurden.

Brown versteckte sich demnach im Hof eines Nachbarn und wartete darauf, dass die zwei Beschuldigten versuchten, Briefe aus den Briefkästen zu klauen. Als sie ankamen, überraschte sie Brown mit einer Schusswaffe und hielt sie fest, bis die Polizei einschritt.

Stand jetzt ist nicht klar, ob und wenn ja, für welche Straftaten die beiden letztlich angeklagt werden.

Brown spielte von 1986 bis 2005 in der MLB für insgesamt sechs Teams. Er brachte es auf 211 Siege und wurde sechsmal ins All-Star-Team gewählt. Zudem führte er die National League 1996 und 2000 jeweils beim ERA an.

