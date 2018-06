MLB: Edwin Jackson stellt Rekord ein: Oakland Athletics sind sein 13. Team

MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ D-backs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets

Edwin Jackson hat am Montag sein Debüt für die Oakland Athletics beim 5:4-Sieg über die Detroit Tigers gegeben. Damit stellte der Pitcher einen ominösen Rekord ein, die A's sind nämlich sein 13. Team in der MLB.

Über sechs Innings gab Jackson nur einen Run ab (7 SO), den Sieg bekam er aber dennoch nicht, da die A's erst spät im Spiel ihre Offensive fanden. Dennoch spielte er damit für sein 13. MLB-Team insgesamt und stellte damit den Rekord vom früheren Reliever Octavio Dotel ein, der für ebenso viele Teams aktiv war.

"Es ist immer gut, gewollt zu werden", sagte Jackson gegenüber Reportern. "Wenn ich kein Team mehr finden kann, das mich zu sich holen will, dann denke ich, wird es Zeit, mich zur Ruhe zu setzen. Aber bis dahin spiele ich gerne weiter. Ich will mich weiter mit anderen messen und Spaß haben. Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch etwas im Tank habe und einem Team einen gewissen Wert bieten kann."

MLB: Teams für die Edwin Jackson gespielt hat

Team Jahre 1. Los Angeles Dodgers 2003-2005 2. Tampa Bay Rays 2006-2008 3. Detroit Tigers 2009 4. Arizona Diamondbacks 2010 5. Chicago White Sox 2010-2011 6. St. Louis Cardinals 2011 7. Washington Nationals 2012, 2017 8. Chicago Cubs 2013-2015 9. Atlanta Braves 2015 10. San Diego Padres 2016 11. Miami Marlins 2016 12. Baltimore Orioles 2017 13. Oakland Athletics 2018

Jackson spielt seit 2003 in der MLB und begann seine Karriere seinerzeit bei den Los Angeles Dodgers, sein Durchbruch kam jedoch erst 2007 in Diensten der Tampa Bay Rays, als er erstmals mehr als 100 Innings gepitcht hatte. In nun 1800 1/3 Innings kommt er auf eine Bilanz von 98-120 und einen 4.67 ERA und 1388 Strikeouts.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.