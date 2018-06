MLB: Big Sexy Bartolo Colon überholt Juan Marichal für meiste Siege aus Dom. Rep.

MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees

Bartolo Colon hat seinen 244. Sieg in der MLB eingefahren und ist nun der siegreichste Pitcher aus der Dominikanischen Republik. Beim 6:3 seiner Texas Rangers über die Kansas City Royals überholte "Big Sexy" damit einen Hall-of-Famer.

"Ich bin natürlich glücklich, einen Hall-of-Famer überholt zu haben", sagte Colon gegenüber Reportern. Die Rede ist von Juan Marichal, der es auf 243 Siege in der MLB gebracht hat. "Er ist ein Dominikaner und ein Hall-of-Famer. Und natürlich danke ich Gott und meiner Familie. Sie haben mich in meiner Karriere immer unterstützt. Sie haben mir geholfen, all diese Jahre zu spielen."

Ein weiterer Meilenstein könnte für Colon schon bei seinem nächsten Start anstehen, denn unter allen lateinamerikanischen Pitchern liegt er nun auf Platz zwei bei den meisten Siegen. Nur Dennis Martinez aus Nicaragua hat noch einen mehr (245).

"Marichal war die 1, doch nun habe ich 244. Ich weiß, dass Dennis Martinez noch vor mir steht", ergänzte Colon. "Wenn Gott mir die Gesundheit und die Zeit gibt, bin ich bereit, ihn auch noch zu überholen und der Lateinamerikaner mit mehr Siegen zu werden."

MLB: Pitcher mit meisten Siegen aus Lateinamerika

Spieler Herkunftsland Siege Dennis Martinez Nicaragua 245 Bartolo Colon Dom. Rep. 244 Juan Marichal Dom. Rep. 243 Luis Tiant Kuba 229 Pedro Martinez Dom. Rep. 219

Colon hatte allerdings am Montag nicht seinen besten Tag. Er gab in sechs Innings drei Runs auf neun Hits (BB) ab und schaffte auch nur ein Strikeout. Homeruns von Chin-Soo Choo und Landsmann Adrian Beltre verhalfen ihm letztlich aber doch zum Sieg.

