MLB - Atlanta Braves: Leiche in Bierkühlschrank im SunTrust Park gefunden

MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians

Schock im SunTrust Park der Atlanta Braves: Am Dienstag wurde eine Leiche in einem begehbaren Bier-Kühlschrank des Ballparks in Cobb County gefunden. Die Umstände sind noch unbekannt.

Wie eine Sprecherin der Polizei in Cobb County gegenüber Reportern erklärte, sei die Untersuchung fortlaufend. "Dies ist immer noch eine aktive Untersuchung, also bin ich nicht in der Lage zu spekulieren, ob hier eine Straftat ein Faktor ist oder nicht", sagte Officer Sarah O'Hara.

Bei der Leiche handele es sich um einen externen Dienstleister und es gebe keine Anzeichen, dass dieser irgendeine Verbindung zum Team habe, sagte O'Hara weiter.

Die Leiche wurde von einem anderen Arbeiter gefunden. Dennoch fand das Heimspiel am Abend gegen die Cincinnati Reds (5:3 Cincy) wie geplant statt.

O'Hara versicherte derweil, dass die Braves die Untersuchung unterstützen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.