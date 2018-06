MLB: Yankees führen gegen Mets in der Subway Series 2018 - In a Mirror, Darkly

MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels

Am Sonntag konkludierte der erste Teil der Subway Series 2018 zwischen den New York Mets und Yankees mit einem 2:0-Erfolg der Amazin's. Die Serie ging jedoch mit 2-1 an die Bronx Bombers. Insgesamt verliefen die drei Partien wie ein Spiegelbild der bisherigen Saison. Am Ende bleiben größere Fragezeichen auf beiden Seiten.

Die Geschichte der Spiele ist schnell erzählt: In den ersten beiden Partien gingen die Mets jeweils früh in Führung, dann jedoch ging ihnen die Puste aus, sodass die Yankees spät zurückschlugen. Am Freitag waren es Brett Gardner und Giancarlo Stanton mit späten Homeruns, am Samstag dann Aaron Judge.

Spiel drei am Sonntag jedoch verlief so, wie es sich die Mets an jedem Tag wünschen würden: Ihr Pitching dominierte - Seth Lugo warf sechs Shutout-Innings und gab nur zwei von insgesamt drei Hits ab. Offensiv besorgte Ex-Yankee Todd Frazier mit einem 2-Run-Shot die nötigen Runs. Die Yankees kassierten indes ihren ersten Shutout überhaupt in dieser Saison - als letztes Team der Liga.

Subway Series 2018 - Part I: Mets - Yankees

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 8. Juni 2018 New York Mets New York Yankees 1:4 9. Juni 2018 New York Mets New York Yankees 3:4 10. Juni 2018 New York Mets New York Yankees 2:0

Spötter mögen nun bemerken, dass dies auch der einzige Weg für die Mets sei, dieser Tage zu gewinnen: Eine makellose Pitching-Vorstellung, um die schwächelnde Offense zu übertünchen. Insgesamt taten sie ihr Bestes, die Starter gaben in der Serie ganze fünf Earned Runs über 20 Innings ab. Zum Vergleich: Die Mets erzielten insgesamt nur sechs Runs und der Bullpen schwächelte in den entscheidenden Momenten.

Es lief also im Grunde wie in der gesamten Saison für die New York Mets: Sie begannen stark, die Mets führten die National League East Ende April noch mit 17-9 an. Anschließend folgten sechs Niederlagen am Stück und die Mets wurden in der Division durchgereicht. Mittlerweile haben sie eine Run-Differenz von -35 und sind damit eines von nur sechs NL-Teams mit einem negativen Wert.

Tabelle der National League East

Team Siege Niederlagen Siegquote Games behind Washington Nationals 36 27 .571 - Atlanta Braves 37 28 .569 - Philadelphia Phillies 33 30 .524 3 New York Mets 28 34 .452 7,5 Miami Marlins 23 42 .354 14

Ganz anders die Yankees. Wie auch diese Serie zeigte, findet ihre Offense in aller Regel einen Weg. Und sei es durch Homeruns der zwei Rookies Miguel Andujar und Gleyber Torres, die beide maßgeblichen Anteil am Sieg in Spiel zwei hatten. Die Yankees erzielen die zweitmeisten Runs in der American League und haben weiterhin mindestens fünf Spiele weniger absolviert als die Boston Red Sox und Houston Astros, die auf den Plätzen folgen.

Dennoch reisen die Yankees nicht nur aufgrund der Pleite im Finale mit gemischten Gefühlen zurück in die Bronx. Weiterhin nämlich hält das ausgedehnte Formtief von Catcher Gary Sanchez an: Im Citi Field war er 0-11 mit einem Walk, im gesamten Juni steht er bei überschaubaren 2-29 (.069) und ist derzeit fast schon ein automatisches Out.

Outfielder Giancarlo Stanton war 1-11 in der Serie - mit einem Homerun spät in Spiel eins. Doch auch wenn seine Zahlen zuletzt wenig vielversprechend waren, schlug er immerhin schon vier Homeruns im Juni, womit er dem Team zumindest gelegentlich half.

All dies jedoch wird überschattet durch die Verletzung von Masahiro Tanaka, der frühestens vor dem All-Star-Break zurückerwartet wird. Das hat zur Folge, dass die Yankees nach Domingo German (0-4, 5.32 ERA, 81 ERA+) zunächst einen weiteren Rookie-Pitcher ins Team beordern werden, was die ohnehin wacklige Rotation wohl auch nicht nachhaltig verbessert wird.

New York Yankees 2018: Beste Bilanz der MLB

Das jedoch bleibt gerade aus Sicht der Mets Meckern auf ganz hohem Niveau. Während die Mets (28-34) drohen, den Anschluss zu verlieren - aktuell liegen sie 7,5 Spiele hinter der Spitze der Division und der zweiten Wildcard - kommen die Yankees (42-19) mit der besten Bilanz der MLB daher.

Sind es bei den Yankees Verletzungen von Tanaka und Jordan Montgomery, die sicherlich die größten Sorgen bereiten, stehen bei den Mets nunmehr zehn überwiegend namhafte Spieler auf der Disabled List - und Stand Sonntag kommt vielleicht noch Infielder Asdrubal Cabrera mit muskulären Problemen dazu.

Erst am Wochenende kam die Meldung, dass der sich zurzeit auf Rehab Assignment befindende Topverdiener Yoenis Cespedes einen Rückschlag erlitten hat. Der Kubaner, der am Hüftbeuger verletzt ist, wurde im Spiel der Binghampton Rumble Ponies (Double-A) nach zwei Doubles mit erneuten Problemen an der Hüfte ausgewechselt.

"Es ist dieselbe Sache", erklärte Mets-Manager Mickey Callaway am Sonntag: "Es ist dort, wo der Quadrizeps mit der Hüfte verbunden ist." Wann sie Cespedes nach diesem Rückschlag zurückbekommen werden, steht nun in den Sternen.

New York Mets: Noah Syndergaard weiter verletzt

Selbiges gilt wohl auch bei Pitcher Noah Syndergaard, der ursprünglich schon am Sonntag gegen die Yankees hätte spielen sollen. Stattdessen blieb er auf der 10-Day Disabled List mit einer Fingerzerrung. Eine Verletzung, die er sich beim Schwingen des Schlägers zugezogen hatte. Und eine Verletzung, die ursprünglich als nicht so dramatisch dargestellt wurde. Seit 25. Mai steht er damit nun aber schon auf der DL.

Die gute Leistung von Lugo am Sonntag lässt die Mets nun aber zumindest darauf hoffen, dass die eigene Starting Rotation noch immer mithalten kann. Die Offensive dagegen bleibt ein großes Fragezeichen. Und dies nicht nur aufgrund der vielen (Langzeit-)Verletzten.

Besonders nachdenklich stimmt die Mets das bisherige Schaffen von Outfielder Michael Conforto, der infolge einer Schulteroperation erst spät ins Spring Training eingestiegen ist. Der letztjährige Shootingstar bringt es aktuell lediglich auf eine .694 OPS (97 OPS+) und ist im Juni 2-28 (.071). Einem Medienbericht zufolge spielen die Mets sogar mit dem Gedanken, den Outfielder zur Begradigung in die Minors zu schicken.

Glaubt man den bisherigen Trends, die nach mehr als zwei gespielten Monaten durchaus Aussagekraft mitbringen, dann steuert die Saison der Mets allmählich ihrem kompetitiven Ende entgegen. Die der Yankees hingegen verläuft trotz der bisherigen Schlaglöcher mehr oder weniger wie gewünscht - mit realistischer Chance auf den Gewinn der eigenen Division, was seit 2012 nicht mehr gelungen war.

MLB Power Ranking Juni - Im Westen was Neues © getty 1/30 30. Platz MIAMI MARLINS (29.) - 21-39. Die Marlins kommen nicht von der Stelle. Vor ein paar Wochen noch ließen sie Hoffnung aufkommen, doch dann ging's wieder den Bach runter. Mit -114 haben sie die schlechteste Run-Differenz der MLB. © getty 2/30 29. BALTIMORE ORIOLES (27.) - 18-41. Die Saison für die Orioles ist längst gelaufen. Die einzig verbliebene Frage ist: Wohin schickt man Manny Machado - und was bekommt man zurück? © getty 3/30 28. CHICAGO WHITE SOX (26.) - 19-39. Die White Sox haben ihre schlechtesten Start der Franchise-Geschichte nach 56 Spielen hingelegt. Und auch sonst steuert man nur noch auf die Trade Deadline zu - was wird z.B. aus James Shields? © getty 4/30 27. KANSAS CITY ROYALS (28.) - 21-40. Trotz einiger positiver Ansätze haben die Royals die zweitschlechteste Run-Differenz der MLB (-102) und sind ein paar Trades vom totalen Umbruch entfernt. Zieht man demnächst die Reißleine? © getty 5/30 26. CINCINNATI REDS (30.) - 21-40. Die rote Laterne haben die Reds mittlerweile abgegeben. Das Licht am Ende des langen Tunnels flackert ein wenig. Hauptgrund dafür: Die zwei potenziellen All-Stars Scooter Gennett und Eugenio Suarez. © getty 6/30 25. TEXAS RANGERS (25.) - 26-37. Die Rangers könnten durchaus besser sein als sie aktuell dastehen. Doch zahlreiche Verletzungen machen dies kaum möglich. Und die Konkurrenz im Westen ist auch viel zu gut. © getty 7/30 24. SAN DIEGO PADRES (24.) - 28-35. Sie haben sogar sechs der letzten zehn Spiele gewonnen! Die Padres sind zwar schwach gestartet, haben aber dank der schwachen Division sogar noch Playoff-Chancen. Wenn die nur lange genug dran bleiben, könnte was gehen. © getty 8/30 23. TORONTO BLUE JAYS (7.) 26-34. Vor gut einem Monat noch hatten die Blue Jays noch eine positive Bilanz. Nun ist die Saison in der Tonne. Wann aktiviert man also Supertalent Vladimir Guerrero Jr., der in Double-A alles zerstört? © getty 9/30 22. NEW YORK METS (12.) 27-31. Noch ein klarer Absturz! Die Mets haben schon wieder extrem viele Leistungsträger auf der DL, sodass sie langsam den Anschluss im Osten verlieren. © getty 10/30 21. DETROIT TIGERS (22.) - 29-33. Die Tigers schlagen sich gar nicht mal so schlecht und nutzen die schwache AL Central zu ihren Gunsten. Aktuell sind sie sogar in Schlagdistanz zu den Indians! © getty 11/30 20. MINNESOTA TWINS (20.) - 26-31. Den Twins fehlt weiter jegliche Konstanz. Allerdings machten sie im direkten Duell gegen Cleveland wichtigen Boden gut. Richtig heiß gerade: Eddie Rosario! © getty 12/30 19. TAMPA BAY RAYS (21.) - 28-31. Das Pitching-Experiment trägt Früchte. Durch die verkürzte Rotation und die Relief-Starts haben die Rays trotz schwacher Offense eine ordentliche Run-Differenz (-6). © getty 13/30 18. SAN FRANCISCO GIANTS (23.) - 30-31. Die Giants befinden sich vorsichtig im Aufwind und sind weiterhin dran an der Spitze. Und nun kommt Pitching Ace Madison Bumgarner zurück! © getty 14/30 17. PITTSBURGH PIRATES (18.) - 30-30. Ist der anfängliche Aufschwung vorüber? Zumindest verloren die Pirates acht der letzten zehn Spiele und drei in Folge. Die Run-Differenz ist jedoch noch positiv (+4). © getty 15/30 16. OAKLAND ATHLETICS (19.) - 31-30. Die A's leisten weiter solide Arbeit, aber da jetzt auch noch die Mariners in Höchstform spielen wird es wohl schwer, den Anschluss zu wahren. © getty 16/30 15. COLORADO ROCKIES (113.) 31-29. Die Rockies sind eines der Teams im Westen, das nach starken Start nachgelassen hat. Ausgerechnet zuhause (11-16) ließen sie bislang einige Federn. © getty 17/30 14. LOS ANGELES DODGERS (15.) 30-30. Nutznießer sind die immer noch angeschlagenen Dodgers, die sich nach Katastrophenstart herangekämpft haben. © getty 18/30 13. ARIZONA DIAMONDBACKS (4.) - 32-28. Die D-backs sind wohl die größten Verlierer der letzten vier Wochen. Sie hatten einen klaren Vorsprung auf L.A., doch mittlerweile sind es noch zwei Spiele. Chance vertan? © getty 19/30 12. ST. LOUIS CARDINALS (9.) 32-26. Das Potenzial ist da, wird aber noch nicht voll abgerufen. Dennoch bleiben die Cardinals in der NL Central auf Schlagdistanz zur Spitze. Ein Foto-Finish deutet sich an. © getty 20/30 11. PHILADELPHIA PHILLIES (14.) - 32-26. Trotz schwachem Wochenende bleiben die Phillies eine der Überraschungen der Saison. Gerade das Pitching lässt sehr wenig zu. © getty 21/30 10. CLEVELAND INDIANS (6.) - 31-28. Die Indians haben mit Jose Ramirez einen möglichen MVP im Team, zudem ein paar herausragende Pitcher. Dennoch hakt es aus dank Verletzungen an vielen Stellen. Die Central ist jedoch im Griff. © getty 22/30 9. LOS ANGELES ANGELS (5.) - Mike Trout ist auf MVP-Kurs, während Shohei Ohtani weiter überzeugt. Doch geht den Angels langsam das Pitching hinter den Top-Leuten aus. Muss Ohtani daher mehr pitchen und weniger schlagen? © getty 23/30 8. WASHINGTON NATIONALS (5.) - 34-25. Die Nationals geben die zweitwenigsten Runs der gesamten MLB ab und sind dementsprechend oben dran in der NL East. Doch gerade zuhause besteht noch Luft nach oben (13-14). © getty 24/30 7. MILWAUKEE BREWERS (10.) 37-24. Hier kommen die Brewers und ziehen an allen vorbei! Aktuell haben sie eine knappe Führung vor den Cubs, die aber vier Spiele weniger bestritten haben. Doch die Brew Crew ist reif für die Playoffs. © getty 25/30 6. ATLANTA BRAVES (11.) 36-25. Die Braves weisen derzeit die zweitbeste Bilanz der National League auf und bekommen starke Produktion von zahlreichen Spielern. Freeman, Albies und Markakis spielen sogar auf All-Star-Niveau. © getty 26/30 5. CHICAGO CUBS (8.) 33-24. Die Cubs haben eine Run-Differenz von +88, der mit Abstand beste Wert der National League. Und allein aufgrund dieser Tatsache ist davon auszugehen, dass sie im Zweifel das Topteam der Liga sind. © getty 27/30 4. SEATTLE MARINERS (17.) - 38-22. Den beeindruckendsten Leistungssprung legten derweil die Mariners hin. Trotz der Cano-Sperre ließen sie nicht nach und gewann acht der letzten zehn Spiele. James Paxton pitcht überragend und so führt man die AL West an. © getty 28/30 3. HOUSTON ASTROS (3.) - 37-25. Die Astros mögen zwar derzeit nicht den Top-Spot der eigenen Division bekleiden, doch ihre Top-Run-Differenz von +116 lässt darauf schließen, dass sie nicht allzu lang hinter den M's herlaufen werden. © getty 29/30 2. NEW YORK YANKEES (2.) - 39-18. Die Yankees haben in den letzten vier Wochen ihre starke Saison fortgesetzt und sowohl die Red Sox als auch Astros im direkten Vergleich jeweils geschlagen. Die Rookies liefern, doch die Rotation wankt. © getty 30/30 1. BOSTON RED SOX (1.) - 42-19. Die Rotation ist auch der Grund, warum die Red Sox noch knapp vor den Yankees liegen. Denn diese ist die große Stärke Bostons, während sich die Sox offensiv auf Yankee-Niveau bewegen. Es bleibt jedoch richtig spannend!

Yankees brauchen Verstärkung in der Pitching Rotation

Stand jetzt fehlt den Yankees auf lange Sicht gesehen dazu in erster Linie noch Unterstützung in der Rotation. Wenn nicht zur Kompensation des Tanaka-Ausfalls - dieser wird zurückkehren -, dann aber zum Ersatz von Montgomery. Der pitchte in diesem Jahr im Grunde wie eine Nummer zwei, schlechtestenfalls wie eine gute Nummer drei (119 ERA+). German zeigte indes, dass er wohl nicht die gewünschte Lösung sein kann.

Das Farmsystem der Yankees mag generell tief sein, doch einen Top-Starter, der schon jetzt bereit ist, scheint selbst dieses nicht zu bieten. Insofern erscheint eine auswärtige Lösung wahrscheinlich. Doch zum jetzigen Zeitpunkt ist dies schwierig zu realisieren, denn zu viele Teams sind noch in Schlagdistanz zu den jeweiligen Wildcards - oder wähnen sich zumindest in selbiger.

Nicht wenige namhafte US-Journalisten suggerierten dennoch zuletzt ein Tauschgeschäft beider New Yorker Teams für einen der Starter der Mets - Syndergaard oder Jacob deGrom kämen hier infrage. Beide sind noch länger unter Teamkontrolle und haben hohes Upside. Doch Trades zwischen den Yankees und Mets gab es schon länger nicht mehr. Zu groß die Rivalität. Zu groß die Angst, dem Lokalrivalen mit einem Deal zu helfen - oder ein Top-Prospect, das sich dann zum nächsten Star-Spieler der Stadt entwickelt, abzugeben.

Insofern scheint zumindest dieses Szenario ausgeschlossen.

So bleibt nach Teil eins der Subway Series 2018 - Teil zwei steigt im Juli direkt nach dem All-Star Break - lediglich die Feststellung, dass sich beide Teams wie zuletzt üblich spiegelverkehrt voneinander wegbewegen. Die einen Richtung Playoffs, die anderen Richtung Niemandsland.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.