MLB - Texas Rangers: Bartolo Colon bekommt zum Geburtstag Kuchen ins Gesicht

Bartolo Colon feierte am Donnerstag seinen 45. Geburtstag. Der Pitcher, der als "Big Sexy" bekannt ist, bekam einen Kuchen von seinen Teamkollegen von den Texas Rangers - allerdings landete dieser im Gesicht des Jubilars.

Der Rechtshänder ist mittlerweile Kult in der MLB. Er ist nicht nur der älteste aktive Spieler, sondern fällt zudem durch seine betont unathletische Figur auf. Dennoch weiß er auf dem Mound immer noch zu überzeugen.

Am Donnerstag wurde Colon dann von seinen Teamkollegen in der Kabine mit einem Kuchen überrascht. Das Backwerk stand auf einem Handtuch auf einer Tischtennisplatte. Colon beugte sich runter und zwei Kollegen drückten dann seinen Kopf in den Kuchen.

Vor der Kuchen-Aktion bekam Colon sogar noch eine sehr herzliche Version von "Happy Birthday" gesungen, was für große Freude in der Kabine sorgte.

