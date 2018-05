Sportartikel-Hersteller Nike wird wohl anstelle von Under Armour neuer Ausrüster der MLB

MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox

Der amerikanische Sportartikelproduzent Nike steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme des Ausrüstervertrags mit der MLB, den eigentlich Under Armour im Jahr 2016 abgeschlossen hatte. Grund sei die schwierige wirtschaftliche Lage von UA.

Wie Sports Business Daily berichtet, wird Nike ab der Saison 2020 der offizielle Trikot-Hersteller für Major League Baseball sein.

Der ursprüngliche Vertrag zwischen Under Armour und der MLB wurde im Jahr 2016 geschlossen und umfasst vor allem die Uniformen der Teams. Beginnend mit der Saison 2020 wird im Zuge dessen Fanatics der offizielle Fanartikel-Vertreiber der Liga.

Wie SBD weiter berichtet, sei der neue Kontrakt zwischen Nike und der MLB zu 80 Prozent vollendet und es wird erwartet, dass eine Einigung am Rande des All-Star Games im Juli bekanntgegeben werde.

Als wichtiger Part des Kontrakts wurde ausgehandelt, dass das Hersteller-Logo künftig nicht mehr auf den Ärmeln der Trikots, sondern auf der Brust prangen werde. Im Rahmen des Nike-Deals würde dies wohl ebenso der Fall sein und der "Swoosh" prominent zu sehen sein.

MLB-Deal für Under Armour "nicht mehr erschwinglich"

Sollte es in der Tat so kommen, würde Under Armour Einsparungen in Höhe von ungefähr 50 Millionen Dollar verbuchen. "Sie waren eine andere Firma, als sie diesen Deal gemacht haben", wird eine nicht genannte Quelle zitiert. "Es ist für Under Armour einfach nicht mehr erschwinglich."

Der bisherige Ausrüster der MLB, Majestic Athletic, wird auch 2019 noch die Trikots für die gesamte Liga herstellen. Für Nike wiederum wäre es bereits der dritte große Deal mit US-Sportligen, denn sowohl die NFL, als auch die NBA wird exklusiv von Nike mit Trikots und sonstiger Spielkleidung beliefert.

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

Alle Ergebnisse der Nacht entnehmt Ihr ab sofort unserem neuen MLB Scoreboard.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.