MLB - Los Angeles Angels: Shohei Ohtani startet am Mittwoch gegen Detroit Tigers

MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox MLB Astros @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees

Shohei Ohtani wird seinen nächsten Start als Pitcher am Mittwoch gegen die Detroit Tigers in der Motor City absolvieren. Ursprünglich hätte der Japaner bereits am letzten Sonntag pitchen sollen.

Manager Mike Scioscia gab diese Entscheidung am Dienstag bekannt. Ohtanis Start gegen die New York Yankees am Sonntag hatten die Angels bereits frühzeitig abgesagt und es mit Belastungsmanagement begründet.

Ohtani ist ein Two-Way-Player und startet als Designated Hitter, wenn er nicht auf dem Mound steht. Bislang allerdings ließen ihn die Angels jeweils einen Tag vor und einen Tag nach einem Start pausieren.

Seinen letzten Start hatte Ohtani am 20. Mai. Der 23-Jährige ist 4-1 mit einem 3.35 ERA. An der Platte schlägt er derweil .291 mit sechs Homeruns und 20 RBI.

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

Alle Ergebnisse der Nacht entnehmt Ihr ab sofort unserem neuen MLB Scoreboard.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.