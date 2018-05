MLB: New York Mets setzen Noah Syndergaard auf Disabled List

MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox MLB Astros @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees

Die New York Mets haben Noah Syndergaard auf die 10-Day Disabled List gesetzt. Das Pitching Ace hat sich am Zeigefinger seiner rechten Wurfhand verletzt.

Wie die Mets am Dienstag verkündeten, ergab eine Untersuchung in New York eine Zerrung des Fingers. Der DL-Move ist retroaktiv zum 26. Mai.

"Er warf gestern eine Side Session und dabei bemerkte er den Schmerz in seinem Finger", sagte Manager Mickey Callaway gegenüber Reportern in Atlanta, wo die Mets derzeit eine Serie gegen die Braves spielen. "Er hatte eine Prellung am Handgelenk und wir waren der Meinung, dass er untersucht werden sollte."

Callaway gab weiter an, dass Syndergaard nach seinem letzten Start schon ein paar Schmerzen hatte und er fürs erste eine Schiene tragen werde, um den Finger ausheilen zu lassen.

Allzu lange soll "Thor" jedoch nicht ausfallen. "Für den Moment ist das Ziel, ihn ein paar Tage ausruhen und dann am Wochenende eine Bullpen-Session werfen zu lassen. Danach sollte er wieder in Ordnung sein", prognostizierte Callaway.

Für die Mets ist es der nächste medizinische Rückschlag, nachdem bereits sieben weitere Leistungsträger auf der DL stehen. Zu allem Überfluss verließ auch Dienstags Starter Steven Matz das Spiel vorzeitig. Eine Diagnose hier steht aber noch aus, es handelt sich aber wohl ebenfalls um ein Problem an einem Finger.

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

Alle Ergebnisse der Nacht entnehmt Ihr ab sofort unserem neuen MLB Scoreboard.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.