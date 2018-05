MLB: Minnesota Twins traden Phil Hughes samt Draftpick zu San Diego Padres

MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox MLB Astros @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers

Die San Diego Padres haben Starting Pitcher Phil Hughes von den Minnesota Twins per Trade verpflichtet. Zusätzlich erhielten sie Bargeld und einen extra Draftpick. Im Gegenzug bekommt das Team von Max Kepler Minor-League-Catcher Janigson Villalobos.

Die Twins hatten Hughes am Montag "designated for Assignment" und hatten dann sieben Tage Zeit, ihn entweder zu entlassen oder zu traden. Letztlich fand man in San Diego einen Tradepartner, dem man dieses Geschäft mit 14,5 Millionen Dollar in Bar plus dem 74. Pick im Draft erst noch versüßen musste.

Beim Pick handelt es sich um einen Competitive Balance Pick, die einzige Art von Draftpick, die in der MLB getradet werden darf. Die ca. 14,5 Millionen Dollar wiederum covern den Großteil des Gehalts, das Hughes noch zusteht. Sowohl 2018 als auch 2019 verdient der Rechtshänder jeweils 13,2 Millionen Dollar im Jahr.

Hughes, der in dieser Saison einen 6.75 ERA über zwölf Innings aufweist, wird zunächst als Reliever eingesetzt werden. "Ich hatte heute eine kurze Unterhaltung mit ihm. Er wird den Ball im Bullpen bekommen. Er wird zunächst Kurzeinsätze haben und dann entscheidet seine Leistung, was für Möglichkeiten er später erhalten wird", sagte Padres-Manager Andy Green am Sonntag.

Über fünf Jahre in Minnesota war Hughes 32-29 mit einem 4.43 ERA, wurde jedoch durch zahlreiche Operationen immer wieder aus der Bahn geworfen. Zuletzt wurde er aufgrund eines Schultergürtel-Kompressionssyndroms operiert und fiel monatelang aus.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.