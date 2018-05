MLB: Los Angeles Angels verschieben nächsten Start von Pitcher Shohei Ohtani

MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox

Die Los Angeles Angels verschieben den nächsten Start von Shohei Ohtani als Pitcher. Ursprünglich war geplant, dass er am Sonntag gegen die New York Yankees in der Bronx pitchen würde.

Manager Mike Scioscia verkündete die Entscheidung am Donnerstag und nannte Schonung als Begründung für den Schritt. Damit kommt es nicht zum japanischen Pitcher-Duell mit Yankees-Rechtshänder Masahiro Tanaka.

Scioscia räumte jedoch ein, dass Ohtani als Designated Hitter verfügbar sei und daher eventuell zumindest an der Platte auf Tanaka treffen könnte. Wann Ohtani das nächste Mal pitchen wird, ist dagegen noch nicht bekannt.

Ohtanis letzter Start war am 20. Mai gegen die Tampa Bay Rays. Er gewann das Spiel und ließ in 7 2/3 Innings - Saisonbestwert - nur zwei Runs auf sechs Hits zu. Zudem warf er erstmals für die Angels 110 Pitches.

In den letzten drei Spielen setzten die Angels Ohtani jeweils als Designated Hitter ein. Gegen die Blue Jays sorgte er am Mittwoch im neunten Inning für den späten Ausgleich beim 5:4-Sieg in Toronto.

In 26 Spielen als DH schlägt Ohtani .319 mit sechs Homeruns und 19 RBI.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.