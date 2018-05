MLB - Los Angeles Angels: Keynan Middleton am Seitenband des Ellenbogens verletzt

MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals

Die Los Angeles Angels bangen um Keynan Middleton. Beim Reliever wurde eine Verletzung des Seitenbandes im Ellenbogen festgestellt, woraufhin er auf die Disabled List gesetzt wurde.

Eine Kernspintomographie stellte den Schaden fest, wie das Team am Montag verkündete. Bevor eine endgültige Entscheidung über die weitere Behandlung des Rechtshänders gefällt wird, wird Middleton noch eine zweite Meinung einholen.

Seitenbandverletzungen im Ellenbogen führen in den meisten Fällen zu einer Ellenbogenrekonstruktion, auch "Tommy John Surgery" genannt. In dem Fall würde Middleton mindestens ein Jahr ausfallen und somit den Rest der Saison verpassen.

Middleton war am Sonntag im achten Inning gegen die Minnesota Twins nach nur zwölf Pitches und während eines 1-1-Counts im At-Bat gegen Eddie Rosario ausgewechselt. Er hatte über Probleme im Ellenbogen geklagt.

Angels: Keynan Middleton zum zweiten Mal auf der DL

Erst am Donnerstag wurde Middleton von der DL aktiviert, nachdem er zuletzt an einer Entzündung im Ellenbogen laboriert hatte. Seinen Platz im 25-Spieler-Kader hat derweil Rechtshänder Felix Pena übernommen, der zuletzt für Triple-A Salt Lake aktiv war.

Middleton führt die Angels mit sechs Saves in diesem Jahr an. Er hat einen 2.04 ERA über 17 2/3 Innings in 16 Einsätzen. Zudem sammelte er 16 Strikeouts, die neun Walks gegenüberstehen.

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

Alle Ergebnisse der Nacht entnehmt Ihr ab sofort unserem neuen MLB Scoreboard.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.