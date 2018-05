MLB: Lazarett immer größer - Detroit Tigers setzen Jeimer Candelario auf Disabled List

MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals

Die Detroit Tigers haben Jeimar Candelario auf die Disabled List gesetzt. Der Third Baseman leidet an Tendinitis im linken Handgelenk. Er gesellt sich damit zu zahlreichen anderen namhaften Spielern im Lazarett der Tigers.

Candelario führt sein Team mit fünf Homeruns und 16 RBI an. Zudem schlägt er .272. Neben Candelario befinden sich bereits Miguel Cabrera, Leonys Martin, Jordan Zimmermann, Alex Wilson und Daniel Norris auf der DL.

Candelarios Platz im Kader übernimmt zunächst Infielder Dawel Lugo, der von Triple-A Toledo nach Detroit beordert wurde. Lugo schlug bislang .284 mit einem Homerun und zwölf RBI für Toledo. Für ihn wird es das Major-League-Debüt.

Am Montag im Spiel gegen die Cleveland Indians (6:3 Tigers) fehlte zudem Outfielder Nicholas Castellanos mit einer Fingerverletzung an der linken Hand. Er war am Samstag gegen Seattle an dem Finger von einem Pitch getroffen worden.

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

Alle Ergebnisse der Nacht entnehmt Ihr ab sofort unserem neuen MLB Scoreboard.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.