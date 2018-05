MLB - Houston Astros: George Springer schafft sechs Hits gegen Oakland Athletics

MLB Live Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals

Beim 16:2-Kantersieg der Houston Astros (22-15) über die Oakland Athletics (18-17) erwischte ein Spieler einen besonders guten Tag: Outfielder George Springer schaffte gleich sechs Hits und machte kein Out.

Das einzige, was Springer zu einem Cycle fehlte, war ein Triple. Ansonsten gelang dem Center Fielder der Astros alles. Auch ein 3-Run-Homerun im zweiten Inning war dabei. Laut Statcast flog dieser 462 Fuß bei einer Exit Velocity von 112 Meilen pro Stunde und einem Launch Angle von 25 Grad.

Am Ende stand er bei 6-6 mit vier Runs und drei RBI. Teamkollege Marwin Gonzalez (3-6, HR) führte sein Team derweil mit fünf RBI an.

Springer ist damit erst der zweite Spieler überhaupt in der Geschichte der Astros, dem sechs Hits in einem Spiel gelangen. Der andere war Hall-of-Famer Joe Morgan, der im Juli mal sechs Hits in einer Partie schaffte - allerdings in zwölf Innings. Springer benötigte freilich nur neun.

Astros-Linkshänder Dallas Keuchel pitchte acht Innings und gab nur einen Run ab, während sein Gegenüber, Brett Anderson, übel verhauen wurde. In drei Innings gab Anderson zehn Hits und neun Runs (7 ER) ab und buddelte seinen Kollegen damit ein zu tiefes Loch.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.