MLB: Chicago Cubs setzen Yu Darvish mit Grippe auf Disabled List

MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals

Die Chicago Cubs haben Starting Pitcher Yu Darvish auf die Disabled List gesetzt. Mit einer Grippe wird der Japaner wohl etwas mehr als eine Woche ausfallen.

Es war eigentlich geplant, dass Darvish am Dienstag gegen die Miami Marlins starten sollte. Wer ihn ersetzt, ist derweil noch unklar.

Darvish unterschrieb in der Offseason einen Sechsjahresvertrag im Wert von 126 Millionen Dollar, fand sich aber bislang noch nicht in Chicago zurecht. Er ist 0-3 mit einem 6.00 ERA.

Ebenfalls am Montag holten die Cubs Relief Pitcher Cory Mazzoni von Triple-A Iowa in die Big Leagues und schickten dafür Luke Farrell in die Minors. Farrell hatte am Sonntagabend den Walk-Off-Homerun von Dexter Fowler gegen die St. Louis Cardinals abgegeben.

Darvishs Versetzung auf die DL ist retroaktiv zum letzten Freitag, da er zuletzt am Donnerstag auf dem Mound gestanden hatte. Wer ihn im 25-Spieler-Kader ersetzt, wollen die Cubs am Dienstag bekanntgeben.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.