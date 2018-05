MLB: Boston Red Sox wenden Sweep gegen New York Yankees ab

MLB Live Twins @ Angels MLB Live Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Braves @ Marlins MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays

Die Boston Red Sox (26-11) haben mit einem 5:4-Sieg in der Bronx einen Sweep bei den New York Yankees (26-11) abgewendet. Ein später Homerun von J.D. Martinez brachte die Entscheidung, sodass beide Rivalen die American League East gemeinsam anführen.

Im achten Inning schlug Martinez einen hohen, aber nicht sonderlich weiten Flyball, der knapp am Handschuh von Right Fielder Aaron Judge vorbei im Handschuh eines Fans landete - Homerun, 5:4 Red Sox. Es sollte der Endstand sein.

"Es wäre wahrscheinlich kein Homerun in jedem anderen Ballpark gewesen", sagte Betances (2 IP, ER, 3 SO). Die Zahlen gaben ihm Recht: Laut Statcast hatte der Homerun eine Hit-Wahrscheinlichkeit von 28 Prozent. Entsprechend sagte Martinez zu seinem Long Ball: "Ich habe gepustet, gebetet und eigentlich alles gemacht, um den Ball über die Mauer zu drücken."

Zuvor hatten die Yankees, die bis zum siebten Inning 0:4 zurücklagen, mit einer starken Rally im siebten den Ausgleich herbeigeführt. Brett Gardner eröffnete mit einem Bases-Loaded-Walk, anschließend schlug Judge ein RBI-Single, Didi Gregorius legte eine RBI-Fielder's-Choice nach und Gardner erzielte den Run zum Ausgleich auf einen Wild Pitch von Reliever Joe Kelly.

Yankees vs. Red Sox fast eine Stunde unterbrochen

Das Spiel war nach dem vierten Inning für 55 Minuten aufgrund von Regen unterbrochen, was auch den Tag für beide Starter verkürzte. Eduardo Rodriguez pitchte fünf Innings (H, 3 BB, 8 SO), während CC Sabathia für New York lediglich vier Innings zusammenbrachte (9 H, 4 ER, 5 SO). Letzterer wollte zwar nochmal raus, doch "ich bin jetzt alt. Das war also keine Option", sagte Sabathia gegenüber Reportern.

Bester Mann bei Boston war indes neben Martinez (1-4, 2 RBI) Designated Hitter Hanley Ramirez, der auf drei RBI kam und einen Homerun im fünften Inning schlug.

Die Red Sox wendeten mit diesem Sieg nicht nur einen Sweep der Yankees ab, sie hielten die Bronx Bombers auch als erstes Team seit Mai 2017 ohne einen einzigen Extra-Basehit. Es war zudem ihre zweite Niederlage in den vergangenen 19 Spielen.

