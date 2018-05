MLB: Boston Red Sox aktivieren Second Baseman Dustin Pedroia von der Disabled List

MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox

Die Boston Red Sox werden Star-Second-Baseman Dustin Pedroia am Freitag von der Disabled List aktivieren. Er hatte die ersten 50 Spiele der Saison infolge einer Knieoperation in der Offseason verpasst.

Pedroia wird damit exakt sieben Monate nach seiner Knorpel-Restaurations-Operation im linken Knie für die Wochenendserie gegen die Atlanta Braves aufs Feld zurückkehren. Am Donnerstag beendete er sein Rehab Assignment bei Triple-A Pawtucket, wo er 1-14 in fünf Spielen war.

"Er hat sich seine Hits für Fenway aufgehoben", scherzte Manager Alex Cora. "Er war in der Lage, Pitches zu lesen und hatte At-Bats mit sieben oder acht Pitches, er wird also gut drauf sein. Dass er heute in der Lage war, voll und ohne Bedenken zu spielen, reicht mir."

Pedroia beginnt damit seine 13. Saison für die Red Sox. Der 34-Jährige war der American League MVP 2008 und liegt in den All-Time-Listen der Red Sox auf Platz sechs bei den Doubles (394) und Stolen Bases (138) sowie auf Platz acht in Hits (1802) und Total Bases (2646).

Nach Auskunft von Cora wird Pedroia entweder am Freitag oder Samtag starten und in der Batting Order irgendwie hinter Mookie Betts und Andrew Benintendi schlagen, die an 1 und 2 bleiben werden.

Dustin Pedroias Rückkehr bedeutet neue Rolle für Eduardo Nunez

"Jetzt, da Pedroia wieder gesund ist, wird er in der Lage sein, den Ball mit Kraft zu schlagen. Und er wird viel Verkehr vor sich haben, wo auch immer er schlägt im Lineup", sagte Cora.

Als Konsequenz der Rückkehr Pedroias wird Eduardo Nunez, der bislang die zweite Base bemannt hat, wieder zum Utility Man werden. "Er mag es, verschiedene Positionen zu spielen", erklärte Cora. "Ich habe das Gefühl, dass er Fortschritte an der zweiten Base macht und die Routine-Plays beherrscht, aber nun muss er sich da nicht mehr die ganze Zeit zu sehr reinhängen. Er kann verschiedene Positionen spielen und dann wird der wahre Eduardo Nunez zum Vorschein kommen."

