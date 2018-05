MLB: Aaron Judge spielt MLB The Show 18 mit Conan O'Brien

MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Royals @ Rangers MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays

Aaron Judge hatte kürzlich einen Auftritt in der Late Night Show "Conan" mit Conan O'Brien. Der Superstar der New York Yankees spielte mit dem Moderator das Videospiel "MLB The Show 18".

Ein regelmäßiges und beliebtes Segment von "Conan" im US-Kabelsender TBS ist der "Clueless Gamer", in dem O'Brien in der Regel mit einem Stargast ein Videospiel spielt und in der Regel keine Ahnung davon hat. So auch in der Ausgabe mit Judge.

Judge wiederum ist auf dem Cover des Spiels für die Playstation und durfte nun gegen den Comedy-Star antreten. Im Homerun Derby und anschließend im Spiel bewies Judge, dass er es auch an der Konsole kann - zum sichtlichen Frust von O'Brien, der selbst glühender Anhänger der Boston Red Sox ist, dem Erzrivalen der Yankees.

Unterbrochen wurde die Veranstaltung von Conans Demonstration seines Batting Stances, der recht unkonventionell daherkam. Zudem durfte sich Judge als Richter, also "Judge Judge", betätigen und einen Disput zwischen zwei fiktiven Mitbewohnern lösen.

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

Alle Ergebnisse der Nacht entnehmt Ihr ab sofort unserem neuen MLB Scoreboard.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.