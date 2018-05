MLB: San Francisco Giants setzen Johnny Cueto auf Disabled List

MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves

Die San Francisco Giants haben Starting Pitcher Johnny Cueto auf die Disabled List gesetzt. Er leidet an einer Entzündung im Ellenbogen. Besser läuft es dagegen bei Linkshänder Madison Bumgarner.

Cueto hatte sich bereits zu Saisonbeginn mit einer Knöchelverletzung herumgeplagt. Bis zu seiner aktuellen Verletzung war er 3-0 mit einem überragenden 0.84 ERA.

Bumgarner wiederum bekam Anfang der Woche grünes Licht, um mit einem Wurfprogramm zu beginnen. Das Ace der Giants hatte sich im März die linke Hand gebrochen und ist seither außer Gefecht.

Wie Giants-Manager Bruce Bochy am Dienstag erklärte, habe sich Bumgarner am Dienstag nochmal vom Handspezialisten Dr. Donald Sheridan in Arizona untersuchen lassen. Zunächst werde "MadBum" nun erstmal drei bis vier Einheiten auf flachem Boden absolvieren, ehe es dann wieder auf den Mound geht.

Giants: Bochy bittet Bumgarner um Geduld

"Er ist ein smarter Bursche und er ist kein Kind mehr", sagte Bochy über Bumgarner: "Er weiß, dass er das jetzt wie ein weiteres Spring Training betrachten muss. Man darf das jetzt nicht erzwingen, auch wenn er so schnell wie möglich zurückkommen will."

Bumgarner hatte sich die Verletzung in einem Spring-Training-Spiel gegen die Kansas City Royals zugezogen. Ein Line Drive von Whit Merrifield traf ihn genau an der Wurfhand, was zur Fraktur am kleinen Finger führte. Damals war man von einer Pause von knapp sechs Wochen ausgegangen.

