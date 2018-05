MLB: New York Yankees vs. Boston Red Sox - Das Feuer der alten Rivalität neu entfacht

MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Braves @ Marlins MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays

Die New York Yankees und Boston Red Sox führen gleichauf die American League East an und scheinen derzeit die besten Teams im Baseball zu sein. Nach nun zwei gespielten Serien lassen sich erste Erkenntnisse über den Leistungsstand der Teams gewinnen. Eine Bestandsaufnahme.

Die Yankees gewannen die ersten beiden Spiele der kürzlich beendeten Serie gegen die Red Sox, Boston das dritte Aufeinandertreffen. Somit steht es in der Saisonserie nun 3-3 nach sechs Begegnungen. In der American League East liegen beide Teams folglich mit Bilanzen von 26-11 gleichauf.

Freilich ist es erst Anfang Mai, was erfahrungsgemäß kein optimaler Moment ist, um die volle Leistungsfähigkeit der Major-League-Teams abschließend zu bewerten. Doch die Zeichen scheinen klar: Beide Teams sind äußerst konkurrenzfähig und vermutlich derzeit die besten Teams der Liga - der MLB, nicht nur der American League!

Die 26-11-Bilanz ist die beste im Baseball und zwar mit mindestens zweieinhalb Spielen Abstand zum nächstbesten Team. Die einzige Truppe, die nach bekannter Metrik aktuell gute Argumente hat, in diese Phalanx vorzudringen, sind die Houston Astros (24-15), denn deren Run-Differenz ist mit +82 die mit Abstand beste der MLB. Und Runs sind nicht ganz unwesentlich, wenn man die Qualität eines Teams oder Spielers bewerten will. Die Yankees (+65) und Red Sox (+64) belegen hier die Plätze zwei und drei. Danach besteht eine größere Lücke zum Rest der Liga.

Beste Run-Differenzen der MLB (Stand: 10. Mai 2018)

Platz Team Run-Differenz 1. Houston Astros +82 2. New York Yankees +65 3. Boston Red Sox +64 4. Atlanta Braves +53 5. Chicago Cubs +43

Doch sind beide Teams wirklich gleich gut? Schaut man nur auf die letzte Serie, könnte man zumindest den Eindruck gewinnen. Es gab in den drei Spielen, die im Übrigen insgesamt 10 Stunden und 32 Minuten dauerten - oder im Schnitt etwa dreieinhalb Stunden -, elf Führungswechsel, jede Menge Bullpen-Action und insgesamt 29 Runs. Bemerkenswert ist zudem, dass kein Spiel mit mehr als drei Runs Unterschied ausging. Von den ersten sechs in dieser Saison zwischen beiden Teams wurde nur das erste (14:1 Boston) mit größerem Abstand beendet.

Das heißere Team von beiden sind derweil sicherlich die Yankees. Nicht nur haben sie die jüngste Serie gewonnen, sie haben auch 17 ihrer letzten 19 Partien für sich entschieden. Und damit einen Rückstand von einst 7 ½ Spielen Mitte April ausradiert. Diese beeindruckende Phase kam indes nicht gegen irgendwen: Die Yankees mussten unter anderem die Angels (3-0) und Astros (3-1) auswärts überwinden sowie die Indians (3-0) in der Bronx.

Bis jetzt haben die Yankees 21 Spiele in dieser Saison gegen Teams bestritten, die Stand Donnerstag (10. Mai) eine positive Bilanz aufwiesen - die Indians als Nummer 1 der AL West sind mit 18-18 nicht mal dabei - und haben gegen solche eine Bilanz von 14-7. Die Red Sox haben erst zwölf derartige Spiele absolviert, ihre Bilanz beträgt 8-4.

Daraus kann man nun ablesen, was man will, aber Fakt ist, die Yankees hatten einen härteren Weg zu ihren 26 Siegen in 37 Spielen als Boston.

Red Sox: Mookie Betts spielt auf MVP-Niveau

Ein weiterer Ansatz, der diese zwei Teams unterscheiden mag, ist die bisher gezeigte Form der Spieler.

Die Red Sox scheinen ihre Topform schon früh gefunden zu haben. Der potenzielle MVP Mookie Betts (13 HR, 1.244 OPS) etwa führt die MLB in Sachen Homeruns, Runs, Schlagdurchschnitt sowie OPS deutlich an. Neuzugang J.D. Martinez (9 HR, 29 RBI) ist trotz verkürztem Spring Training in den Top 10 bei den RBI anzutreffen und auch sonst fällt keiner wirklich ab, wie etwa auch der im Vorjahr schwächelnde Hanley Ramirez mit seinem Homerun im Spiel am Donnerstag unter Beweis stellte.

Die Yankees wiederum hatten schon so einige Klippen zu umschiffen. Star-Neuzugang Giancarlo Stanton kam eigentlich den ganzen April über nicht in Tritt und blühte erst kürzlich auf, während auch feste Größen wie Gary Sanchez oder Brett Gardner noch viel Luft nach oben haben.

Einzig der AL Player of the Month im April, Didi Gregorius (10 HR, 31 RBI), sowie Superstar Aaron Judge (9 HR, 28 RBI, 1.018 OPS) zeigten bislang konstant gute Leistungen. Aus dem Center Field jedoch fehlt weiterhin jegliche Produktion und die zweite Base ist erst seit Rookie Gleyber Torres' (.344 AVG) Ankunft keine Problemzone mehr. First Base hingegen bleibt wohl mindestens bis zur Rückkehr von Greg Bird ein Fragezeichen.

MLB Power Ranking Mai: Die klare Nummer 1 - für den Moment! © getty 1/30 30. Platz CINCINNATI REDS (Vormonat: 23.) - Bilanz: 7-24. Die Reds haben etwas überraschend Manager Bryan Price entlassen und dümpeln vor sich hin. Schon jetzt erscheint Tanking die beste Option für den Rest des Jahres. © getty 2/30 29. MIAMI MARLINS (27.) - 11-19. Die Marlins bewegen sich mühsam durch die Saison. Sie weisen die schlechteste Run-Differenz der NL auf (-52), haben aber immerhin 6 ihrer letzten 10 Spiele gewonnen. Doch viel sollte man nicht erwarten. © getty 3/30 28. KANSAS CITY ROYALS (29.) - 9-22. Die Royals verfügen zwar über etwas mehr Potenzial als die aktuelle Bilanz ausdrückt, aber die zweitschlechteste Run-Differenz (-61) spricht schon Bände. Immerhin gelang jedoch zuletzt ein Achtungserfolg in Boston. © getty 4/30 27. BALTIMORE ORIOLES (25.) - 8-23. Die Orioles haben sich im Grunde genommen kein Stück weiterentwickelt seit letzter Saison. Noch immer bereitet das Pitching große Probleme und diese kann die Offense nicht kaschieren. © getty 5/30 26. CHICAGO WHITE SOX (21.) - 9-20. Von den White Sox hätte ich eigentlich mehr erwartet, doch irgendwie kommen sie trotz talentiertem Kader nicht so recht von der Stelle. © getty 6/30 25. TEXAS RANGERS (24.) - 13-20. Das texanische Lazarett füllt sich stetig und es bleiben kaum noch brauchbare Spieler übrig. Dennoch scheint noch Potenzial vorhanden. Die Tatsache, dass es nur sieben Spiele bis zur West-Spitze sind, lässt auch hoffen. © getty 7/30 24. SAN DIEGO PADRES (30.) - 11-21. Sie liegen hinten in der NL West, doch die Youngster sind vielversprechend. Christian Villanueva etwa führt alle Rookies in WAR an. © getty 8/30 23. SAN FRANCISCO GIANTS (20.) - 16-15. Die Giants haben sich zuletzt stabilisiert und ordentliche Leistungen gezeigt. Die Verletzung von Cueto aber tut weh. Und bis Bumgarner zurückkehrt, vergeht noch Zeit. © getty 9/30 22. DETROIT TIGERS (28.) - 13-17. Die Tigers nutzen derzeit die Gunst der Stunde und bleiben in einer insgesamt schwachen Division verdächtig nah an der Spitze (3 1/2 Spiele Rückstand). Wenn Cabrera wieder voll fit ist, sollte das Team im Rennen bleiben. © getty 10/30 21. TAMPA BAY RAYS (26.) - 13-16. Ihr Pitching hält sie im Rennen. Die Rays haben 7 der letzten 10 Spiele gewonnen und scheinen auch ohne potente Offense dranzubleiben. Zumindest für den Moment. © getty 11/30 20. MINNESOTA TWINS (16.) - 10-17. Die Twins blicken auf einen harten ersten Monat zurück. Zudem verloren sie 8 ihrer letzten 10 Spiele. Buxton (Migräne) fehlt merklich und das Pitching ist schwächer als gedacht. © getty 12/30 19. OAKLAND ATHLETICS (18.) - 15-16. Die A's haben zweifelsohne mehr im Tank, wie sie auch mit ihrem No-Hitter gegen Boston demonstrierten. Doch insgesamt sind sie zu wechselhaft unterwegs. © getty 13/30 18. PITTSBURGH PIRATES (19.) - 17-15. Die Konstanz geht dem Team aus Pennsylvania weiter ab. Trotz positiver Gesamtbilanz stehen vier Pleiten am Stück auf dem Zettel. Die Run-Differenz (+4) lässt nichts Gutes ahnen. © getty 14/30 17. SEATTLE MARINERS (15.) - 18-12. Ist dies das Jahr, in dem die Mariners endlich in die Playoffs zurückkehren? Das Pitching dafür haben sie, die Offense? Mal sehen! © getty 15/30 16. WASHINGTON NATIONALS (2.) - 16-16. Zugegeben, es ist noch sehr früh in der Saison. Und zuletzt gab es mit Harper als Lead-Off-Hitter 5 Siege am Stück. Doch wirklich über den Berg scheinen die Hauptstädter noch nicht zu sein. © getty 16/30 15. LOS ANGELES DODGERS (6.) 14-17. Nein, das war nicht ihr Monat. Und vielleicht auch nicht ihre Saison? Seager ist raus, Ryu fällt lange aus und Turner ist auch noch verletzt. Langsam wird's eng im Westen. © getty 17/30 14. PHILADELPHIA PHILLIES (17.) - 17-13. Pitching ist auch in der Stadt der brüderlichen Liebe Trumpf. Gerade Arrieta und Nola geben die Richtung vor und offensiv sind auch Glanztage drin. © getty 18/30 13. COLORADO ROCKIES (12.) 17-15. Sie sind nicht schlecht und gerade auswärts (12-8) durchaus stark. Aber sie nutzen eben auch die Schwächephase der Dodgers nicht aus. Das könnte sich rächen. © getty 19/30 12. NEW YORK METS (8.) 17-12. Nach drei Pleiten in Serie, dem Schrecken durch deGroms Ellenbogen und der Formschwäche von Harvey sind mir die Mets gerade eher suspekt. Zudem gehört die Offense zu den schwächeren der NL. © getty 20/30 11. ATLANTA BRAVES (22.) 19-11. Die Nummer 1 der NL East und das nicht unverdient. Sie haben die beste Offense der NL und profitieren nun auch endlich von Acuna, der groß aufspielt. Mit ihnen ist zu rechnen! © getty 21/30 10. MILWAUKEE BREWERS (13.) 19-13. Die Brew Crew führt gerade die NL Central an, man muss jedoch bedenken, dass vieles am Pitching hängt. Die Offense wirkt aktuell wenig imposant. © getty 22/30 9. ST. LOUIS CARDINALS (11.) 19-13. Haarscharf hinter den Brewers rangieren die Cardinals, die noch besser pitchen. Auch sie werden wohl bis zum Ende dran bleiben mit ihrem hochtalentierten Kader. © getty 23/30 8. CHICAGO CUBS (9.) 16-12. Die Cubbies begannen schwach, kamen aber zuletzt wieder ins Rollen. Sie sind noch knapp hinter der Konkurrenz, doch das könnte sich schon in den anstehenden Direktduellen gegen die Cards ändern. © getty 24/30 7. TORONTO BLUE JAYS (14.) 18-14. Die American League East ist wohl wieder die beste Division im Baseball, denn selbst die Nummer 3 scheint derzeit klar besser zu sein als die Konkurrenz andernorts. Die Jays scoren die drittmeisten Runs (173) der MLB! © getty 25/30 6. CLEVELAND INDIANS (3.) - 17-14. Offensiv hakt es noch und da mit Andrew Miller der Über-Reliever fehlt, sind enge Kisten keine Bank mehr. Daher sind sie noch nicht wieder in Favoriten-Verfassung. © getty 26/30 5. LOS ANGELES ANGELS (10.) - Einige Schlüsselspieler sind verletzt, aber immerhin funktioniert das Ohtani-Experiment ordentlich. Und "The Machine" läuft auch grad heiß, während auf Trout wie immer Verlass ist. © getty 27/30 4. ARIZONA DIAMONDBACKS (7.) - 21-10. Die D-backs laufen der Konkurrenz im Westen gerade davon. Zuletzt gab es aber dann doch mal einen Dämpfer gegen die Dodgers. Dennoch sind sie wohl das derzeit beste NL-Team insgesamt. © getty 28/30 3. HOUSTON ASTROS (1.) - 20-13. Die Astros verfügen derzeit wohl über das dominanteste Pitching der Liga und deshalb auch die beste Run-Differenz (+58). Dennoch war die Heimserie gegen New York ein empfindlicher Rückschlag. © getty 29/30 2. NEW YORK YANKEES (4.) - 21-10. Der Serien-Erfolg in Houston, dazu der Sweep in Anaheim waren klare Statements. Die Yankees, die die beste Offense der Liga stellen, sind wieder obenauf und das heißeste Team der Liga (12 Siege aus 13 Spielen). © getty 30/30 1. BOSTON RED SOX (5.) - 22-9. Zuletzt schwächelten die Red Sox ein wenig, doch insgesamt sind sie sicherlich derzeit die Nummer 1 der Liga. Allerdings steht die 1. Serie in der Bronx an. Dann könnte sich das ändern - oder die Verhältnisse werden klarer.

Yankees: Noch Luft nach oben?

Umso beeindruckender scheint die aktuelle Tabellenkonstellation aus Sicht der Bronx Bombers. Nicht wenige Experten suggerieren, dass die Yankees ihre Leistungsgrenze noch gar nicht erreicht hätten, die Red Sox wiederum schon jetzt am Limit agierten.

Ähnlichkeiten ergeben sich hingegen beim Pitching. Bei beiden Teams zeigten sich gerade unter den Relief Pitchern teils arge Defizite in den wichtigen Rollen. Die Yankees zerstörten Joe Kelly, während die Sox Schwächen von Leuten wie Chad Green oder David Robertson eiskalt ausnutzten. Im Vergleich der Starting Rotations wiederum scheint Boston die Nase - wie erwartet - vorn zu haben.

Für den Moment sind beide gleichauf und das gießt gewissermaßen Öl ins nun wieder entfachte Feuer einer Rivalität, die seit ein paar Jahren ein wenig schlummerte. Doch spätestens seit dem epischen Brawl in der ersten Serie im April, nachdem Kelly Tyler Austin abgeworfen hatte und die Gemüter erhitzte, ist sie wieder erwacht.

Die vielleicht größte Rivalität im amerikanischen Sport macht wieder Spaß. Beide Teams sind zur gleichen Zeit wieder auf der Höhe ihres Schaffens und könnten die ganze Saison über dominieren. Das gab es in der Form zwischen diesen beiden Teams eigentlich schon seit 2003/2004 nicht mehr.

Yankees vs. Red Sox: Erinnerungen an 2003/2004

Damals trafen beide zweimal in Folge in der American League Championship Series aufeinander. 2003 war es der heutige Yankees-Manager Aaron Boone, der in Spiel 7 den dramatischen Walk-Off-Homerun zur Entscheidung schlug. 2004 wiederum drehten die Red Sox die Serie historisch nach 0-3-Rückstand und gewannen dann ihre erste World Series seit 86 Jahren.

"Ich hatte vergessen, wie viel Spaß diese Serien gemacht haben", sagte Boone kürzlich zur Rivalität mit Boston, die er nun wieder hautnah miterleben darf.

Doch schon lange vor 2003 entwickelte sich zwischen den zwei Ostküsten-Kontrahenten eine Rivalität für die Ewigkeit. Los ging alles im Jahr 1916, als die Red Sox, in großen Finanznöten steckend, ihren Superstar Babe Ruth für 125.000 Dollar nach New York verkauften.

Eine Transaktion, die als "Curse of the Bambino" in die Geschichte einging. Das Bambino, wie Ruth genannt wurde, avancierte zum wohl größten Power Hitter, den die Welt je gesehen hatte und hatte riesigen Anteil an der ersten von zahlreichen Yankee Dynastys. Das erste Yankee Stadium wurde seinem Schwung von der linken Seite entsprechend mit dem kurzen Right Field errichtet, um noch mehr Homeruns aus ihm herauszuholen. "The House that Ruth Built" wurde es seither genannt.

Yankees vs. Red Sox: Curse of the Bambino und Ted Williams' Schmach

Die Red Sox wiederum litten jahrelang unter dem Fluch und mussten bis 2004 auf die Erlösung erwarten. Ein weiteres einschneidendes Erlebnis war freilich das Entscheidungsspiel um den Einzug in die Playoffs 1978. Die Entscheidung führte Bucky Dent für New York mit einem dramatischen Homerun herbei. Die Red Sox gingen mal wieder leer aus, die Yankees gewannen den ersten von zwei World-Series-Titeln in Serie.

Ebenfalls muss erwähnt werden, dass die Yankees maßgeblichen Anteil daran hatten, das dem wohl größten reinen Hitter aller Zeiten, Ted Williams, ein Meistertitel verwehrt blieb. Denn seine Blütezeit fiel - abgesehen von seiner unfreiwilligen Auszeit während dem zweiten Weltkrieg, bei dem er selbst im Einsatz war - nicht zufällig in eine der größten Yankee Dynastys zwischen den 40er und 50er Jahren.

Ob es 2018 ebenfalls so dramatisch werden wird wie damals, ist noch nicht zu sagen. Für den Sport darf man darauf aber zumindest hoffen. Eines steht aber jetzt schon fest: Die größte Rivalität des Sports ist zurück.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.