MLB: Jacob deGrom verpasst Spiel der New York Mets nach nur einem Inning

Jacob deGrom feierte am Sonntag ein ungewöhnlich kurzes Comeback bei den New York Mets. Nach nur einem Inning und 45 Pitches war für den Pitcher Feierabend - unverletzt, aber mit einem enorm hohen Pitch Count.

Die Mets hatten deGrom am Sonntag von der Disabled List aktiviert, nachdem er sich zuvor beim Schwung den Ellenbogen überdehnt hatte. Bei der 2:4-Pleite in Philadelphia durfte er aber schon wieder ran, brauchte jedoch 45 Pitches für drei Outs. Anschließend wurde er ausgewechselt.

"Ich war ein wenig überrascht, um ehrlich zu sein", erklärte deGrom nach seinem Auftritt. "Ich wäre definitiv gerne wieder rausgegangen. Ich verstehe natürlich den Grund für die Entscheidung, aber wer will schon nur ein Inning als Starter pitchen?"

Die 45 Pitches waren die meisten, die deGrom jemals für ein Inning in der MLB benötigt hat. Sein bisheriger Höchstwert waren 37 in seiner Rookie-Saison im ersten Inning gegen die Atlanta Braves 2014.

In seinem ominösen Inning verteilte er Walks an Cesar Hernandez, Aaron Altherr und Odubel Herrera. Anschließend jedoch gelang ihm ein Strikeout gegen Rhys Hoskins, ein Force-Out an der Home Plate nach Ground Ball von Carlos Santana und ein weiteres Strikeout gegen Maikel Franco.

Jacob deGrom schreibt Geschichte mit Kurzauftritt

"Ich habe mich gut gefühlt, darum war es ja so frustrierend. Beim Aufwärmen fühlte ich mich großartig und dann verpasste ich mit meinem ersten Pitch im Spiel meinen Spot um vier Fuß", sagte deGrom gegenüber Reportern.

Geschichte schrieb deGrom mit der Vorstellung jedoch in jedem Fall: Er ist der erste Pitcher überhaupt seit der Earned Run 2013 eine offizielle Statistik wurde, der ein Spiel startete, ein Inning oder weniger pitchte, dabei mindestens 45 Pitches warf und keinen Earned Run abgab.

