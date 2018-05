MLB: Dodgers-Shortstop Corey Seager fällt für den Rest der Saison aus

MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox

Die Los Angeles Dodgers müssen im restlichen Saisonverlauf auf ihren Shortstop Corey Seager verzichten. Der 24-Jährige muss aufgrund einer wieder aufgetretenen Ellenbogenverletzung operiert werden.

"Das ist ein schwerer Schlag", sagte Dodgers-Coach Dave Roberts. "Es ist etwas, womit er in den letzten Jahren immer wieder zu tun hatte." Auch Seager zeigte sich enttäuscht: "Ich war ziemlich gut zu Beginn der Saison, aber dieses Wochenende hatte ich ein paar schlechte Würfe, die mich irritiert haben."

Nachdem der Ellenbogen untersucht wurde, hoffte Seager noch auf eine einfache Entzündung, eine MRT-Untersuchung ergab jedoch eine schlimmere Bänderverletzung. Nun muss sich der zweifache All-Star und NL Rookie of the Year von 2016 am Freitag der sogenannten 'Thommy John Surgery' unterziehen, die ihn bis zum Jahresende außer Gefecht setzen wird.