MLB: Toronto Blue Jays setzen Josh Donaldson mit Schulterverletzung auf Disabled List

Die Toronto Blue Jays haben Third Baseman Josh Donaldson auf die 10-Day Disabled List gesetzt. Beim American League MVP der Saison 2015 wurde eine Entzündung in der rechten Schulter diagnostiziert.

Seit Saisonbeginn bereits laboriert Donaldson an der Verletzung und hatte seither Probleme damit, den Ball mit Kraft zu werfen. In dieser Saison schlägt er .239 mit drei Homeruns und neun RBI in zwölf Spielen. Sieben dieser Spieler startete Donaldson als Third Baseman, den Rest als Designated Hitter.

Eine Kernspintomographie hatte die Diagnose erbracht. Donaldson wird nun nach Florida geschickt, um dort die Reha zu beginnen. "Er wird runter fliegen und dort ein Wurfprogramm starten", sagte Manager John Gibbons: "Hoffentlich wird es nicht zu lange dauern. Ich denke aber nicht, dass es lange dauert."

In seiner Abwesenheit wird Yangervis Solarte an der dritten Base spielen. Zur Not könnte aber auch Catcher Russell Martin die Hot Corner bekleiden.

Donaldsons Platz im 25-Spieler-Kader übernahm indes Outfielder Teoscar Hernandez, der von Triple-A Buffalo hochbeordert wurde. Er startete am Freitag bei den Cleveland Indians (8:4 Toronto) im Right Field. Im Vorjahr schlug Hernandez .261 mit acht Homeruns und 20 RBI in 26 Spielen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.