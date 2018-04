MLB: Tim Tebow schlägt Homerun in Double-A-Debüt für Binghamton Rumble Ponies

MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees

Nachdem die MLB-Saison bereits eine Woche alt ist, beginnt nun auch die neue Spielzeit in den Minor Leagues. Tim Tebow gab sein Debüt für die Binghamton Rumble Ponies, dem Double-A-Team der New York Mets und schlug prompt in seinem ersten At-Bat einen Homerun.

Tebow fackelte nicht lange und hämmerte gleich den ersten Pitch, den er in Double-A überhaupt sah, über die Mauer im Right Field des NYSEG Stadiums in Binghamton/New York gegen die Portland Sea Dogs.

"Es ist etwas Besonderes und es fühlt sich richtig gut an", sagte Tebow nach seinem erfolgreichen Debüt: "Es ist ein großartiger Tag und es hat Spaß gemacht, aber es ist nur ein Tag. Wir müssen uns nun auf den nächsten Tag konzentrieren."

Es war ein 3-Run-Homerun, der sein Team mit 5:0 im ersten Inning in Führung brachte. Tebow startete im Left Field und schlug an Position 7. Er war 1-4 insgesamt im Spiel.

Der frühere Heisman-Gewinner als Quarterback war zuvor als Non-Roster-Invitee im Trainingscamp der Mets in Florida, ehe es ins Minors-Camp ging. Im Vorjahr spielte er in Single-A und Advanced-A in der Mets-Organisation und schlug .226 mit acht Homeruns.

