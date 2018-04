MLB - Texas Rangers: Bartolo Colon erster Starter, der sechs Innings komplettiert

MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Royals @ Blue Jays

Bartolo Colon hat bei der 1:3-Niederlage der Texas Rangers am Montag bei den Oakland Athletics Werbung in eigener Sache gemacht. Der Pitcher, der eigentlich nur den einen Start machen sollte, legte die beste Leistung aller Rangers-Pitcher in dieser Saison hin.

Colon pitchte sechs Innings und ließ nur einen Run (7 H, BB, 4 SO) zu. Damit ist der 44-Jährige der erste Rangers-Starter in dieser noch jungen Saison, der mindestens sechs Innings in einem Spiel komplettiert hat.

Eigentlich sollte Colon nur diesen einen Start machen, da Martin Perez noch auf der Disabled List steht. Doch diese Leistung scheint zumindest mal zum Nachdenken angeregt zu haben. "Wir müssen ein paar Entscheidungen treffen. Dabei belassen wir es jetzt erstmal", sagte Manager Jeff Banister am Montag.

"Ich habe mich großartig gefühlt, wie immer eigentlich", sagte Colon. "Ich habe Strikeouts geworfen, was ich tun musste. Meine Erwartung war, ein gutes Spiel zu pitchen und das habe ich getan."

Colon warf insgesamt 89 Pitches und 62 davon waren Strikes. Mit Runners in Scoring Position waren die Athletics gar nur 1-6 gegen ihn. Sein Fastball wiederum wurde im Bereich von 86 bis 88 Meilen pro Stunde gemessen. Sein letzter war 87,3 MPH schnell und zwang die A's zu einem Double Play, das das sechste Inning beendete.

