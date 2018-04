MLB: Shohei Ohtani glänzt bei elftem Sieg der Los Angeles Angels

MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians

Die Los Angeles Angels (11-3) haben durch ihren 7:1-Auswärtserfolg über die Kansas City Royals (3-8) als erstes Team der MLB die Elf-Siege-Marke erreicht. Erneut spielte Super-Rookie Shohei Ohtani eine entscheidende Rolle.

Durch fünf Runs im siebten Inning stellten die Halos die Weichen auf Sieg. Den Big Hit dabei landete mal wieder Ohtani mit einem 3-Run-Triple zum zwischenzeitlichen 6:0. Mike Trout legte im achten mit seinem fünften Homerun der Saison noch den siebten Run für L.A. drauf.

Zudem freuten sich die Angels über einen guten Auftritt von Pitcher Nick Tropeano, der 21 Monate nach seinem letzten MLB-Start und der anschließenden Tommy John Surgery 6 2/3 Shutout-Innings servierte. Er gab 6 Hits und 2 Walks ab, schaffte zudem 6 Strikeouts.

"Alles, was ich tun wollte, war rausgehen und kämpfen", sagte Tropeano gegenüber Reportern. "Eineinhalb Jahre habe ich meinen Kumpels dabei zugesehen, wie sie gespielt haben und ich wollte immer nur selbst antreten. Ich wollte einfach alles rausholen."

Begonnen hatte das Spiel mit einem Lead-Off-Homerun von Second Baseman Ian Kinsler, der sein Team direkt vom Start weg auf Kurs brachte. "Wir spielen wirklich gut, schaffen Big Hits und kommen auch gut von Rückständen zurück. Immer, wenn du auf diese Weise Baseball spielst, ist es aufregend. Natürlich willst du nicht übertreiben und arrogant durch die Gegend rennen, aber du musst die Zeit, in der du so gut spielst, genießen und versuchen, den Gegenwind, der in einer Saison kommen wird, zu minimieren."

