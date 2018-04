MLB - Pirates: Scott Kingham legt historisches Debüt bei Sweep über Cardinals hin

MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels

Die Pittsburgh Pirates (17-11) haben die St. Louis Cardinals (15-12) am Sonntag mit 5:0 geschlagen und damit einen Sweep gegen den Divisions-Rivalen geschafft. Starting Pitcher Nick Kingham schaffte dabei Historisches in seinem Major-League-Debüt.

Kingham lieferte ein herausragendes Debüt für die Pirates und trug ein Perfect Game ins siebte Inning und gab dann ein 2-Out-Single an Paul DeJong ab. Anschließend wurde er nach sieben 1-Hit-innings mit neun Strikeouts ausgewechselt.

Er ist damit erst der zweite Pitcher überhaupt in den letzten 100 Jahren nach Johnny Cueto, der in seinem Debüt (2008) nur einen Hit und keinen Walk zuließ sowie neun Strikeouts servierte.

"Genauso plant man es - man will keinen auf Base lassen", sagte Kingham im Anschluss. "Es ist unglaublich, wie es geschah. Es lief einfach von Anfang an gut. Es klingt zwar kitschig, aber es haben alle mitgeholfen. Ich hatte viel Glück und bin sehr froh darüber."

Die 20 Batter, die Kingham in Serie ausgemacht hat, waren indes die meisten überhaupt für einen Pitcher in der Expansion-Ära (seit 1961) in seinem Debüt.

Offensiv erzielten die Pirates vier im sechsten Inning. Den Anfang machte dabei Catcher Elias Diaz mit einem 2-Run-Single. Colin Moran erhöhte per RBI-Single und Adam Frazier setzte den Schlusspunkt mit einem Hit-by-Pitch bei geladenen Bases.

