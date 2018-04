MLB: New York Yankees verpflichten Bruder von NBA-Star Klay Thompson

MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets

Die New York Yankees haben Outfielder Trayce Thompson per Waiver Wire von den Los Angeles Dodgers verpflichtet. Der Bruder von NBA-Star Klay Thompson soll eine Lücke im Kader schließen.

Thompson wurde knapp eine Woche zuvor von den Los Angeles Dodgers "designated for Assignment" und durchlief schließlich die Waiver Wire. Die Yankees, bei denen große Personalnot im Outfield herrscht, gaben einen Claim für ihn ab und waren erfolgreich.

Thompson wird direkt in den 25-Spieler-Kader New Yorks aufgenommen. Wer dafür aus dem Kader gestrichen wird, steht noch nicht fest. Die Yankees haben allerdings Relief Pitcher Ben Heller von der 10-Day auf die 60-Day DL gesetzt und so einen Platz im 40-Spieler-Kader freigemacht.

Thompson spielte in den letzten zwei Jahren in der Organisation der Los Angeles Dodgers, die ihn einst in einem Drei-Team-Trade von den Chicago White Sox akquiriert hatten. Thompson schlug .249/.322./.469 in seinen ersten 397 Plate Appearances für die Sox und Dodgers.

Die Yankees müssen derzeit auf die Outfielder Aaron Hicks, Jacoby Ellsbury, Clint Frazier und Billy McKinney verzichten, die allesamt verletzt sind. Es besteht allerdings die Gefahr für Thompson, dass er nur als kurzfristiger Ersatz angesehen wird. Er hat keine Minor-League-Optionen mehr und könnte erneut entlassen werden, wenn einer der Genannten wieder fit ist.

