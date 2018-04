MLB: New York Yankees schaffen seltenen Sweep bei Los Angeles Angels

MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels

Die New York Yankees (18-9) haben mit ihrem 2:1-Sieg am Sonntag einen seltenen Sweep gegen die Los Angeles Angels (16-12) perfekt gemacht. Gleichzeitig baute man die Siegesserie auf neun Spiele am Stück aus.

Die Yankees erzielten ihre beiden Runs im vierten Inning auf nur einen Schwung: Catcher Gary Sanchez schlug einen 2-Run-Homerun über den Bullpen im Left Field. Laut Statcast flog der Ball 447 Fuß, hatte eine Exit Velocity von 113 Meilen pro Stunde und einen Launch Angle von 32 Grad.

"Ich habe ihn gut getroffen", sagte Sanchez zu seinem Homerun. "Ich hatte das Gefühl, dass ich eine Geschwindigkeit beim Schlagen erzeugt hatte. Ich dachte, dass der Ball eine Chance hatte, rauszufliegen."

Auf dem Mound überzeugte derweil CC Sabathia mit sieben Innings und nur einem Run (5 H). Der Bullpen um Chad Green und Aroldis Chapman ließ anschließend nur noch einen Hit zu.

"Wir müssen einfach weiter Spiele gewinnen", sagte Sabathia gegenüber Reportern: "Dies ist ein wirklich gutes Team. Wir haben ein paar gute Spieler hier. Es liegt einfach an uns, rauszugehen, unsere Leistung zu bringen und gute Defense zu spielen. Diese Jungs werden schon schlagen. Es liegt an uns, weiter gut zu pitchen und dem Bullpen zu helfen" und meinte damit die Starting Rotation.

"Alles hat für ihn funktioniert", bewertete Sanchez die Leistung seines Pitchers: "Alle seine Pitches waren scharf, der Slider, der Cutter und der Changeup wurden besser im Laufe des Spiels. Er war heute Abend sehr gut."

Yankees haben längste Siegesserie in der MLB

Den Run für die Angels erzielte indes Justin Upton nach einem Wild Pitch von Sabathia im sechsten Inning.

Die Yankees haben damit aktuell die längste Siegesserie in der MLB und schafften erstmals seit 2003 wieder einen Sweep in Anaheim. Damals tradeten sie am Tag des Sweeps für Third Baseman Aaron Boone - am Sonntag saß er dann als Manager der Bronx Bombers im Dugout der Yankees.

Die Angels wiederum haben damit in dieser Saison eine 16-0-Bilanz gegen alle Teams außer den zwei American-League-East-Topklubs Boston Red Sox und Yankees, gegen die sie jeweils Sweeps kassierten (0-6).

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.