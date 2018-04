MLB - Yankees: Ellsbury erleidet weiteren Rückschlag auf dem Weg zum Comeback

MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB D-backs @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers@ Giants MLB D-backs@Nationals MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs

Jacoby Ellsbury wird weiter auf sein Saisondebüt für die New York Yankees warten müssen. Der Outfielder leidet nun auch noch an Plantarfasziitis, nachdem er zuletzt zwei andere Verletzungen zu überstehen hatte.

Ellsbury, der die Saison auf der Disabled List begonnen hat, hat nun auch noch Probleme am Fuß. Vom 1. bis 24. März war er im Spring Training aufgrund einer Verletzung an den schrägen Bauchmuskeln außer Gefecht. Es folgten dann Hüftprobleme, die seinen Saisonstart verschoben. Nun kam raus, dass er auch unter Schmerzen am Übergang von der Fußsohle zur Ferse leidet.

Wie Manager Aaron Boone am Montag erklärte, erhielt Ellsbury am letzten Dienstag eine Cortison-Injektion in der linken Hüfte. Die Hoffnung war, dass er am Freitag wieder mit Baseball-Aktivitäten hätte beginnen können, doch dann kam die Fußproblematik hinzu, die Ellsbury erneut zurückgeworfen hat. Die Bauchmuskelverletzung soll jedoch ausgeheilt sein.

"Er hatte es ein paar Mal in der Vergangenheit", sagte Boone über die Fußverletzung Ellsburys. "Ich denke nicht, dass es etwas Ernstes ist, aber es kam auf mit der Hüftsache." Wann Ellsbury wieder zur Verfügung steht, ist derweil noch völlig unklar, wie Boone zugab.

Bessere Neuigkeiten hatte Boone hingegen, was First Baseman Greg Bird betrifft, der sich derzeit von einer Operation am Sprunggelenk erholt. "Wir sind optimistisch, dass es nicht ganz so lange dauert. Es sieht so aus, als hätte er bislang jeden Test bestanden." Ursprünglich gingen die Yankees von einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen aus. Bird selbst sagte kürzlich, dass er Mitte Mai wieder spielen wolle.

