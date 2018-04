MLB - New York Yankees: Aaron Judge schlägt 60. Homerun schneller als jeder andere

MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB D-backs @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers@ Giants MLB D-backs@Nationals MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs

Aaron Judge hat beim 12:1-Kantersieg der New York Yankees (8-7) über die Miami Marlins (4-12) Geschichte geschrieben. Er schlug seinen 60. Homerun in der MLB und schaffte dies als schnellster Spieler überhaupt.

In seinem 197. Big-League-Spiel hieß es zum 60. Mal "All Rise, here comes the Judge", sein persönlicher Homerun-Call von Yankees-Radio-Legende John Sterling. Keiner schaffte dies zuvor in weniger Spielen.

"Es ist groß", sagte Giancarlo Stanton über die Leistung seines Teamkollegen: "Er macht da weiter, wo er im Vorjahr aufgehört hat. Er geht an die Grenzen dessen, was bislang noch nicht geschafft wurde. Es ist cool dabei zuzuschauen."

Judge schlug den Homerun, seinen vierten der Saison, im zweiten Inning gegen Linkshänder Caleb Smith. Laut Statcast hatte der Ball eine Exit Velocity von 108,2 Meilen pro Stunde und flog 386 Fuß.

"Es ist einfach ein weiterer Tag und ein weiterer Homerun", spielte Judge selbst die Leistung herunter. "Ich bin einfach froh, einen weiteren Run hinzuzufügen und dem Team zu helfen."

Die bisherige Bestmarke lag bei 202 Spielen, gehalten von Mark McGwire zwischen 1987 und 1988 für die Oakland A's. Im Vorjahr hatte Judge bereits McGwires Rookie-Rekord von 49 Homeruns (52) gebrochen.

Judge wurde gefragt, ob diese Leistung eine besondere Bedeutung für ihn habe: "Nicht wirklich", entgegnete Judge. Er räumte aber ein: "Vielleicht schaust du auf so etwas zurück, wenn deine Karriere zu Ende oder am Ende ist", doch für den Moment gilt für den letztjährigen AL Rookie of the Year: "Wir haben Ziele, die wir in diesem Jahr erreichen wollen. Ich konzentriere mich jetzt einfach darauf."

