MLB - Nach No-Hitter: Sean Manaea stellt gegen Houston Astros Rekord auf

MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees

Sean Manaea von den Oakland Athletics (14-14) hat seinem No-Hitter vom vergangenen Wochenende einen weiteren starken Auftritt folgen lassen. Beim 8:1-Sieg bei den Houston Astros (17-10) ließ er bis zum vierten Inning keinen Hit zu, und stellte damit eine neue Franchise-Bestmarke auf.

Manaea (7,0 IP, 4 H, 0 ER, BB, 7 K) schickte die gesamte Batting-Order der Astros bei ihrem ersten Versuch wieder auf die Ersatzbank, womit er spielübergreifend 14 Innings ohne Hit hinlegte. Dies war zuvor noch keinem anderen Pitcher der Athletics gelungen: Die bisherige Bestmarke von John Odom lag bei deren 13.

"Es gab in der Geschichte der A's einige richtig gute Pitcher, deshalb darf er darauf richtig stolz sein", zeigte sich Manager Bob Melvin begeistert. "Dass er keinen Hangover-Effekt verspürt ist mehr als beeindruckend", sagte Outfielder Chad Pinder.

Der 26 Jahre alte Manaea hat in den letzten 18 Innings keinen Earned Run zugelassen und führt die American League mit einem ERA von 1,03 an. Zudem zeigte er sich in seinen bisherigen Auftritten durchwegs ausdauernd, bei fünf seiner sechs Starts pitchte er mindestens für sieben Innings.

Die Athletics liegen nach ihrem 14. Sieg bei zwölf Niederlagen in der AL West nur auf Rang vier. Houston führt die Division vor den Los Angeles Angels und den Seattle Mariners an. Vier Teams mit einer positiven Bilanz gibt es neben der AL West lediglich in der NL Central.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.