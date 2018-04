MLB: Mit 99 Jahren: Platzeinweiser der Pittsburgh Pirates geht in Pension

MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays

Der älteste Platzeinweiser der MLB hat seine Karriere beendet. Wie die Pittsburgh Pirates im Rahmen des 14:3-Sieges gegen die Cincinnati Reds am Freitag mitteilten, geht der 99 Jahre junge Phil Coyne in seine wohlverdiente Pension.

Coyne war seit 1936 für über 81 Jahre lang bei der Franchise aus Pennsylvania angestellt. Er feiert noch im Monat April seinen 100. Geburtstag.

Der Veteran arbeitete in den Sektoren 26 und 27, nahe an der Third Base des PNC Parks. Coyne war aber auch schon in den früheren Heimstätten der Pirates, im Forbes Field sowie im Three Rivers Stadium tätig.

Pirates-Präsident Frank Coonelly dankte Coyne für sein Engagement, das er "mit unglaublichem Anmut und mit Auszeichnung" ausführte. Das Team plant am 27. April eine Feier für Coyne, der offiziell als "Phil Coyne Day" bezeichnet werden soll.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.