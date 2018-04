MLB: Milwaukee Brewers bangen um Corey Knebel nach Zusammenbruch auf dem Mound

MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees

Die Milwaukee Brewers werden eine Zeitlang auf Closer Corey Knebel verzichten müssen. Der Rechtshänder war im Spiel gegen die Chicago Cubs (8:0 Cubs) am Donnerstag auf dem Mound mit einer Verletzung am großen hinteren Oberschenkelmuskel zusammengebrochen und musste vom Feld geholfen werden.

Knebel wird auf die Disabled List gesetzt und muss sich am Freitag einer Kernspintomographie unterziehen. "Er geht definitiv auf die DL", sagte Manager Craig Counsell noch am Donnerstagabend. "Wir mussten ihm vom Feld helfen, aber Genaueres über die Schwere der Verletzung werden wir erst am Freitag wissen."

Im neunten Inning hatte Knebel, der einfach nur Spielpraxis erhalten sollte, einen Pitch zu Tommy La Stella geworfen und hatte sich direkt danach an sein linkes Bein gefasst, bevor er zu Boden ging. Er konnte anschließend sein Bein kaum belasten.

"Es ist nur ein Spiel und eine harte Niederlage, aber unsere Gebete sind bei Corey und seiner Gesundheit", sagte Starter Brent Suter. "Er hat gerade große Schmerzen."

Wer die Closer-Rolle bis zu Knebels Rückkehr übernehmen wird, steht noch nicht fest. "Wir werden eine Lösung finden", sagte Counsell: "Wir sind gut aufgestellt. Wir werden am Freitag einen frischen Pitcher herbeordern."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.