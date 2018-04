MLB: Mike Trout schlägt neunten Homerun des Jahres dank Space-Jam-Trick

MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners

Mike Trout hat am Sonntag gegen die San Francisco Giants seinen neunten Homerun der Saison geschlagen. Der Center Fielder der Los Angeles Angels führt die MLB damit an. Nun scheint klar, warum er so viele Homeruns schlägt.

Trout hat in seiner Karriere nun 210 Homeruns geschlagen und erreichte in seinen bisherigen sieben Jahren viermal die 30 Homerun-Marke. In dieser Saison könnte er weitaus mehr Homeruns als bislang in einer Saison erzielen.

Das Geheimnis hinter seiner nochmal verstärkten Power scheint nun gelüftet. Kameras entdeckten am Wochenende, dass Trout eine Trinkflasche mit der Aufschrift "Michael's Secret Stuff" hat, aus der er ein rotes Getränk verzehrte.

"Michael's Secret Stuff" wiederum ist bekannt aus dem Film "Space Jam", in dem Michael Jordan mit einer Gruppe "Looney Toons", angeführt von Bugs Bunny, Basketball spielt. Und um sein Team zu motivieren, füllt Bugs dann eine Trinkflasche mit Wasser und beschriftet sie mit "Michael's Secret Stuff". Die Angels scheinen dies wohl nun mit rotem Gatorade imitiert zu haben.

Mit Erfolg, wie man am bisherigen Saisonverlauf ablesen kann.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.