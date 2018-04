MLB: Matt Harvey fliegt aus Mets-Rotation: "Ich bin richtig angepisst"

MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox

Mickey Callaway, Manager der New York Mets (14-6), hat Pitcher Matt Harvey aus der Starting-Rotation geworfen. Wie Callaway am Samstag ankündigte, wird Harvey ab Dienstag aus dem Bullpen heraus agieren.

"Die Entscheidung muss ich hinnehmen", sagte Harvey. "Ich muss nicht einverstanden sein damit, aber ich muss zusehen, wieder dorthin zu kommen, wo ich dem Team am meisten helfen kann. Und zwar als Starter."

Nach einem soliden ersten Spiel ließ Harvey am vergangenen Donnerstag gegen die Atlanta Braves in den ersten drei Innings sechs Runs zu. In 26 Innings kassierte er ebensoviele Hits, davon vier Homeruns.

"Auf einer (Wut-)Skala von eins bis zehn bin ich bei einer zehn. Ich bin richtig angepisst", sagte Harvey. "Aber meine Leistungen waren nicht gut. Ich werde alles dafür geben, wieder in die Rotation zu kommen."

Sein Manager Callaway glaubt, dass Harvey den Mets in Zukunft weiterhin helfen könne. "Er wird wieder zu Starts kommen", sagte Callaway. "Klar, er ist nicht glücklich darüber (die Versetzung in den Bullpen, Anm.), aber ich denke, er ist nicht entmutigt. Die Motivation überwiegt, es allen zu zeigen, dass er das Zeug zum Starter hat."

Mit 14 Siegen aus den ersten 20 Spielen führen die Mets derzeit die NL East an. Die Philadelphia Phillies (13-7) und die Atlanta Braves (12-8) liegen ein beziehungsweise zwei Spiele zurück.

