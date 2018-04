MLB: Lothar Matthäus besucht Philadelphia Phillies auf US-Promo-Tour

MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros

Die Philadelphia Phillies bekamen am Donnerstag Besuch von keinem geringeren als Fußball-Legende Lothar Matthäus. Loddar ließ es sich auch nicht nehmen, selbst mal den Schläger zu schwingen.

Der deutsche Rekordnationalspieler (150 Länderspiele) befindet sich derzeit für den FC Bayern München auf einer Promo-Tour durch die USA für die anstehenden Spiele des International Champions Cups im kommenden Sommer.

Am Donnerstag führte ihn der Trip nach Philadelphia/Pennsylvania, wo er den Philadelphia Phillies einen Besuch abstattete. Neben ein paar Schlagübungen im Citizens Bank Park ging es auch in die Kabine des Teams, wo er sich mit den Spielern austauschte.

Wie bei solchen Besuchen üblich bekam Matthäus auch sein eigenes Phillies-Trikot und hatte freilich auch ein Bayern-Trikot für die Phillies parat. Gerade die lateinamerikanischen Spieler schienen sichtlich erfreut über den Auftritt des weltbekannten Ex-Fußballers.

Der FC Bayern wird am 25. Juli gegen Juventus Turin in Philadelphia spielen - dann allerdings im Lincoln Financial Field, der Heimstätte des amtierenden Super-Bowl-Siegers Philadelphia Eagles.

