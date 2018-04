MLB - Los Angeles Angels: Pitcher JC Ramirez benötigt Ellenbogen-Operation

MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Nationals @ Dodgers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels

Hiobsbotschaft für die Los Angeles Angels: Bei Starting Pitcher JC Ramirez wurde ein Riss des Seitenbandes im rechen Ellenbogen diagnostiziert. Ihm wird daher eine Tommy John Surgery empfohlen, die für ihn das Saisonende bedeuten würde.

Bereits im Vorjahr wurde beim Rechtshänder ein Teilriss des Seitenbandes festgestellt. Damals aber entschied er sich gegen eine Ellenbogenrekonstruktion und unterzog sich stattdessen einer Stammzellenbehandlung.

Am Samstag gegen die Oakland Athletics hielt Ramirez nur zwei Innings durch und musste dann aufgrund von Schmerzen im Unterarm ausgetauscht werden. Das Team setzte ihn anschließend am Sonntag auf die Disabled List. Insgesamt hat Ramirez in dieser Saison lediglich 6 2/3 Innings mit einem 9.45 ERA und einer 0-2-Bilanz gepitcht.

Im Vorjahr startete Ramirez 24 Spiele, aber keines nach dem 19. August aufgrund der Ellenbogenverletzung. Er war 11-10 mit einem 4.15 ERA über 147 1/3 Innings.

Ramirez ist damit der dritte Starter nach Matt Shoemaker (Unterarm) und Andrew Heaney (Ellenbogen), der derzeit bei den Angels ausfällt.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.