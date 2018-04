MLB - Kopf aufgeschnitten: Tommy Pham von den St. Louis Cardinals muss Spiel verlassen

MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees

Tommy Pham hat sich am Mittwoch eine äußerst kuriose Verletzung zugezogen. Der Center Fielder der St. Louis Cardinals musste das Spielfeld in der Partie gegen die New York Mets mit einer Verletzung früh verlassen, weil er sich im Aufwärmkäfig eine Schnittwunde am Kopf zugezogen hatte.

"Ich arbeitete im Käfig an meinem Schwung", beschrieb Pham die Situation. Der 30-Jährige verwendet gewöhnlich ein elastisches Band, das den Widerstand bei Schwingübungen erhöhen soll.

Pham verlor den Halt über den Schläger, dieser prallte am Zaun ab. "Das Ding hat mich voll am Kopf getroffen. Als das Blut begann, nur so herunterzufließen, war mir klar, dass wir das in Ordnung bringen müssen", sagte Pham.

Im dritten Inning war der Tag für ihn gelaufen, Harrison Bader übernahm seine Position. Nach der Partie war Pham allerdings schon wieder für Scherze zu haben: "Mir geht es soweit gut, bis auf diese Wunde auf meinem Kopf. Meine Modelkarriere hat auf jeden Fall einen Rückschlag bekommen."

Das Spiel entschieden die Cardinals mit 9:1 für sich. In der vergangenen Saison führte Pham alle Cardinals-Spieler mit 6,1 WAR an. Hinter Mike Trout (Angels, 6,9) und Charlie Blackmon (Rockies, 6,5) war er der drittbeste Center Fielder in dieser Statistik.

