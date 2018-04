MLB: Houston Astros gewinnen auf glückliche Weise gegen San Diego Padres

MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays

Die Houston Astros (7-2) kamen auf kuriose Weise zu ihrem siebten Saisonsieg. Beim 1:0 nach zehn Innings gegen die San Diego Padres (2-7) war es ein Popup von Alex Bregman, der das komplette Infield der Gäste überrumpelte.

Bei zwei Outs im zehnten Inning stand Eric Fisher an der zweiten Base und Third Baseman Alex Bregman an der Platte. Bregman schlug einen hohen Popup, der eigentlich locker aus der Luft gefischt werden konnte. Doch keiner der versammelten Infielder kam an den Ball, der zu Boden fiel und so den Astros den entscheidenden Run ermöglichte.

"Das ist eindeutig mein Ball", sagte Padres-First-Baseman Eric Hosmer. "Ich war einfach zu schnell dran, nahm meinen Kopf runter und versuchte dann, rein zu rennen und Boden gutzumachen. Als ich dann nach oben geguckt habe, war der Ball hinter mir. Es mit meine Schuld, es war mein Ball."

Da keiner der Padres-Spieler den Ball vorm Bodenkontakt berührte, wurde auch kein Error verteilt, weshalb Bregman offiziell ein RBI-Single angerechnet bekam - ein Walk-Off-RBI-Single, um genau zu sein.

Astros stellen Franchise-Rekord ein

"Ich dachte, ich hätte den Ball knapp verpasst, obwohl ich ihn hätte hart schlagen können", sagte Breman über seinen Gamewinner. "Es war ein hoher Popup mit dem Dach hier und dann kann einiges passieren", beschrieb Fisher die Situation. "Offensichtlich muss man an dem Punkt im Spiel jede Chance ergreifen, und das haben wir getan."

Durch den glücklichen Erfolg sind die Astros 7-2 und stellten damit ihren Franchise-Startrekord nach neun Spielen ein.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht der MLB veröffentlicht.