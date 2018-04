MLB: Dachschaden sorgt für Absage von Heimspiel der Toronto Blue Jays gegen Royals

MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB D-backs @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers@ Giants MLB D-backs@Nationals MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs

Das Spiel der Toronto Blue Jays gegen die Kansas City Royals musste am Montag aufgrund eines Lochs im Dach des Rogers Centres abgesagt werden. Heftiger Schneefall und Eis vom nahegelegenen CN Tower hatten das verschließbare Dach beschädigt.

Der Executive Vice President of Business Operations, Andrew Miller, war live dabei, als Eis vom CN Tower auf das Dach über dem Right Field krachte und ein Loch in die PVC-Konstruktion riss. Er und zwei Kollegen waren Montagvormittag dabei, den ohnehin schon witterungsbedingten Schaden zu bemessen.

Durch das Loch fielen schließlich Eis und Teile der Dachkonstruktion auf den Kunstrasen. "Wir haben gesehen, wie es passiert ist", berichtete Miller. "Es war ziemlich furchteinflößend. Es war wirklich laut. Es hat sich angehört wie ein Feuerwerk oder irgendeine Explosion.

Durch den Schaden im Dach kam es zur ersten Spielabsage im Rogers Centre seit dem 12. April 2001, als die zwei Dach-Panels, die das Stadion verschließen, miteinander kollidiert waren.

Der Schaden soll allerdings bis Dienstag behoben sein, sodass beide Teams einen Doubleheader spielen werden, um das ausgefallene Spiel nachzuholen. Es ist Kansas Citys einziger Trip in der Saison nach Kanada.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.