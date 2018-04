MLB: Bryce Harper spielt mit Logo der Vegas Golden Knights auf dem Schläger

MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees

Bryce Harper von den Washington Nationals ist wohl einer der größten Fans des NHL-Teams Vegas Golden Knights. Die Franchise, die in dieser Saison ihr Debüt feiert und sensationell in der zweiten Runde der Playoffs steht, sind sogar auf dem Schläger des Outfielders verewigt.

Wie ESPN-Reporter Arash Markazi twitterte, ziert das Logo der Knights die Unterseite des Knaufs seiner Schläger. Harper wurde in Las Vegas im Bundesstaat Nevada geboren, und unterstützte die neue NHL-Franchise von erster Stunde an.

Zum ersten Spiel der zweiten Runde gegen die San Jose Sharks zeigte sich Harper auf Instagram sogar mit Playoff-Bart, Hoodie-Pullover und einem Knights-Helm auf seinem Wohnzimmer-Sofa.

Es scheint Glück gebracht zu haben: Nachdem die Knights die Los Angeles Kings mit 4-0 in die Schranken gewiesen hatten, gewannen sie ihr erstes Spiel gegen die Sharks mit 7:0. Die Chance auf den Stanley Cup in der allerersten Saison ist also weiterhin möglich.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.