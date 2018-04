Boston Red Sox: MLB-Prospect Michael Chavis für 80 Spiele gesperrt

MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays

Michael Chavis hat aufgrund von Verstößen gegen die Regularien für leistungssteigernde Medikamente eine lange Sperre ausgefasst. Die Boston Red Sox müssen für 80 Spiele auf ihren Youngster verzichten.

Chavis soll positiv auf Dehydrochlormethyltestosteron getestet worden sein, eine Substanz, die auf der Verbotsliste steht. Die MLB sprach die Sperre am Freitag aus.

"Wir unterstützen die Entscheidung der Liga in vollster Weise", teilten die Red Sox am Freitag mit. "Während wir von den Neuigkeiten enttäuscht sind, werden wir versuchen, Michael in angemessener Weise zu unterstützen."

Michael Chavis entschudligt sich bei Boston Red Sox

Der 22 Jahre alte Chavis meldete sich auf Twitter in einem ausführlichen Statement selbst zu Wort. "Über die vergangenen Monate habe ich nach einer Antwort gesucht, wie die mir unbekannte Substanz in meinem Urin nachgewiesen werden konnte", schrieb Chavis. Er hielt fest, niemals bewusst eine verbotene Substanz zu sich genommen zu haben.

"Ich möchte mich für die unerfreuliche Aufmerksamkeit bei meiner Familie, den Red Sox und bei allen Fans entschuldigen", verlautbarte Chavis. Der Third Baseman wurde im Draft von 2014 von den Red Sox an Position 26 ausgewählt. Er gilt als das größte Top-Talent in den Reihen von Boston und absolvierte bislang 355 Spiele für die Farmteams der Red Sox.

