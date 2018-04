MLB: Boston Red Sox bauen mit fünftem Saison-Grand-Slam Rekordbilanz aus

MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees

Die Boston Red Sox haben ihren Erfolgslauf fortgesetzt und ihre Traumbilanz zum Saisonstart weiter ausbauen können. Im Duell gegen die Oakland Athletics (9-11) gelang dem Team aus Massachusetts am Freitagabend mit einem 7:3 bereits der 17. Sieg im 19. Spiel.

Center Fielder Jackie Bradley Jr. landete im zweiten Inning einen 3-Run-Homerun und brachte Boston nach einer 3:0-Führung der A's wieder heran.

First Baseman Mitch Moreland sorgte mit einem Grand Slam im sechsten Spielabschnitt für den 7:3-Endstand. Es war bereits der fünfte Grand Slam in der laufenden Saison für die Red Sox, in der gesamten Saison 2017 gelang ihnen kein einziger.

Boston zeigte sich in den letzten Spielen generell in guter Laune für Long Balls: In der Drei-Spiele-Serie gegen die Los Angeles Angels gelangen ihnen satte elf Homer, die drittmeisten in solch einer Serie, die es je gab.

Mit dem Sieg vom Freitagabend sind die Red Sox das fünfte Team in der Geschichte der MLB, die mit einer Bilanz von 17-2 in die Saison starteten. Zuletzt gelang dies den Milwaukee Brewers in der Saison 1987. Zwei der bisherigen vier Teams, die Detroit Tigers von 1984 und die Brooklyn Dodgers von 1955, beendeten die Saison als World-Series-Champion.

