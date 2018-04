MLB: Baltimore Orioles schocken New York Yankees mit Fünf-Run-Inning

MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees

Die Baltimore Orioles (2-5) fuhren ihren zweiten Saisonsieg am Donnerstag bei den New York Yankees (4-3) ein (5:2) und erzielten dabei gleich fünf Runs in einem Inning. Zuvor hatten sie die wenigsten Runs aller MLB-Teams auf dem Konto.

Beide Mannschaften lieferten sich zunächst ein Pitcher-Duell. Sowohl Andrew Cashner bei den Gästen als auch Masahiro Tanaka in Pinstripes ließen bis zum sechsten Inning nichts zu. Dann beendete Right Fielder Aaron Judge den Shutout Cashners (6 IP, ER) mit einem Solo-Homerun, seinem zweiten der Saison.

Die O's erwachten daraufhin und drehten die Partie im siebten Inning mit einem 2-Run-Homerun von Jones gegen Tanaka. Der wiederum gab noch einen weiteren Run ab (6 1/3 IP, 3 ER, 7 SO) und wurde anschließend von Chad Green ersetzt, der die Orioles dann auch nicht mehr stoppte.

Anthony Santander schlug ein RBI-Double, Trey Mancini ein 2-Run-Single und damit gelangen den Gästen fünf Runs auf einen Streich. Anschließend erzielte New York nur noch einen Run und sah kein Land mehr gegen die Reliever Darren O'Day und Closer Brad Brach, die keine Hits mehr zuließen.

Orioles: Manager Showalter lobt Adam Jones

"Adam Jones hat einen guten Start hingelegt", lobte O's-Manager Buck Showalter seinen Center Fielder. "Ich habe letztes Jahr versucht, ihn hier und da ein wenig zu schonen und auch mal als Designated HItter einzusetzen, aber unsere Personalsituation hat dies nicht zugelassen." Jones hat drei der sechs Homeruns seines Teams in dieser Saison geschlagen.

"Wenn wir alle den Schläger gut schwingen, dann geben wir einfach den Staffelstab weiter an den nächsten. Wenn du einen vor dir hast, der den Ball hart schlägt, dann gibt dir das Extramotivation, es ihm gleichzutun", beschrieb Jones selbst die Offensivleistung seines Teams.

